El desconocido y abandonado "castillo sin reyes" entre Madrid y Toledo que se puede visitar gratis

A poco más de una hora de la ciudad de Toledo y entre barrancos formados por el paso del río Tajo, se esconde un castillo abandonado de origen árabe denominado popularmente como el "castillo sin reyes", que se puede visitar de forma gratuita y que sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de turistas.

Se trata del Castillo de Oreja, una fortaleza medieval a orillas del Tajo en ruinas situada en el término municipal de Ontígola (Toledo) y que el gran público está empezando a descubrir gracias a las redes sociales.

Este enclave data entre los siglos XI-XII y fue adquirido por Alfonso VI como parte de la dote de su esposa Zaida. Tras perderse en 1108 en la derrota de Uclés, fue conquistado de nuevo en 1139 y seguidamente Alfonso VII le sometió a un proceso de renovación junto con el poblado de Oreja.

Castillo de Oreja. Turismo Castilla-La Mancha

Más tarde, el "castillo sin reyes" se cedió a la Orden de Santiago que lo empleó como bastión frente a los almohades. Ya en épocas más modernas pasó por manos de Gutierre de Cárdenas, los condes de Colmenar y los duques de Frías.

Una vez perdió su utilidad como fortaleza bélica, la población se trasladó en gran medida a Ontígola y Aranjuez (Madrid). Arquitectónicamente, el Castillo de Oreja se organiza en torno a una gran torre principal, alta y maciza, rodeada por una muralla que sigue una línea irregular.

Entre Ontígola y Aranjuez, dominando el valle del Tajo, se alzan los restos del Castillo de Oreja: una fortaleza olvidada… pero con una historia enorme. Construido por los musulmanes en el siglo IX, Oreja fue uno de los puntos estratégicos más importantes del Califato, controlando el paso del río y las rutas hacia Toledo. Lo más curioso es que aquí se libró una de las primeras grandes conquistas cristianas de Alfonso VII: el sitio de Oreja en 1139, considerado por muchos cronistas como el "inicio real" de la expansión cristiana hacia el sur. Pero pocos saben que durante siglos, este castillo fue tan valioso que llegó a tener su propio fuero, independiente del resto del reino. Hoy solo quedan sus muros desgastados por el viento… pero si miras con atención, aún cuentan historias de espadas, alianzas y amaneceres que decidieron fronteras.

Conserva saeteras y las esquinas son de sillería y están redondeadas a media altura. La entrada más sencilla se encuentra pasando entre dos almenas hasta una abertura de la muralla. En el interior pueden apreciarse los restos de la iglesia, dos bóvedas y un aljibe.

Sin embargo, su riqueza patrimonial se ve opacada por un estado de conservación casi en ruinas. Las descripciones de algunas de las personas que lo han visitado hablan de "basura, pintadas y hasta un coche quemado en la entrada principal".

Castillo de Oreja. Asociación española de amigos de los Castillos

Tal es su estado, que figura en la Lista Roja del Patrimonio por el grave riesgo de pérdida de sus valores y el peligro de derrumbe que corren algunos elementos. Hoy, la propiedad del "castillo sin reyes" es pública, pertenece al Ayuntamiento de Ontígola.

Pese a su abandono, la vista resulta muy curiosa al tratarse de un edificio declarado Bien de Interés Cultural y además es totalmente gratuita. Lo habitual es aparcar junto al cementerio del pueblo toledano y subir por un sendero asumible incluso para niños.

Sin duda, un plan diferente donde disfrutar de un paisaje espectacular sobre el Tajo y conocer una joya patrimonial que pide a gritos de auxilio que llegue, por fin, su oportunidad de ser protegido y restaurado.