El Ayuntamiento de Toledo culmina la renovación de varias calles en Santa Teresa plantando 60 árboles

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha visitado este jueves Santa Teresa, barrio donde el Ayuntamiento está abordando la plantación de 60 árboles a lo largo de varias calles en las que previamente se ha abordado una renovación del acerado y del pavimento.

Concretamente, las calles que acogen estos nuevos árboles son México, Uruguay, Panamá, Colombia y en el Camino del Molinero, eje de unión del barrio con el Campus Universitario de la Fábrica de Armas, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En este sentido, Velázquez ha asegurado que tras finalizar las "importantes" obras de asfaltado y renovación de acerados en gran parte de este barrio, "la mayor actuación en Santa Teresa de las últimas tres décadas" y en la que se han invertido casi 1,9 millones de euros, "hemos querido completar la actuación con la plantación de estos nuevos árboles, una intervención que responde a una clara apuesta por una ciudad más sostenible y habitable".

Por eso, el alcalde ha puntualizado que “nos parecía fundamental no dar por terminada esta actuación sin contribuir a la plantación de árboles, porque no solo embellecemos la ciudad, sino que mejoramos las condiciones de vida de todos los toledanos".

Plan de arbolado

Asimismo, Velázquez ha subrayado que, con esta nueva plantación, incluida en el Plan de Arbolado 2026, "el más ambicioso de la historia de esta ciudad", se van a plantar árboles en calles "donde no existían desde hace muchos años, por lo que los vecinos podrán contar ahora con un nuevo arbolado, compuesto por especies autóctonas y adaptadas al terreno, dotadas del riego correspondiente para garantizar su correcto desarrollo".

Un plan en el que, asegura, "estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que bata todos los récords, fundamentalmente gracias a la plantación de mil especies en la zona de Safont, a lo que se suma la recuperación de alcorques vacíos y nuevas incorporaciones en parques y áreas verdes de toda la ciudad".

Este trabajo “barrio a barrio” está logrando "recuperar" zonas abandonadas y mejorar los entornos “en los que vivimos cada día”, ha señalado.

“Nunca se habían plantado tantos árboles en Toledo como se están plantando ahora, y es un camino al que no renunciamos”, ha indicado el alcalde, reafirmando el compromiso del Gobierno municipal por una ciudad más verde.