Toledo destina casi 3 millones al 'Plan Asfalto 2026' para reparaciones "necesarias" en calles de estos barrios

El Ayuntamiento de Toledo pondrá en marcha en las próximas semanas el Plan Asfaltado 2026, una actuación que consiste en la reparación de vías urbanas y comenzará en los barrios del Polígono y Santa Bárbara, con un presupuesto total cercano a los tres millones de euros.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha avanzado que, con el inicio del año 2026 y tras la aprobación del presupuesto municipal el pasado mes de diciembre, se activarán las primeras actuaciones del plan, "destinadas a acometer reparaciones necesarias y demandadas desde hace muchos años en distintos puntos de la ciudad".

La primera fase del Plan de Asfaltado 2026 dispondrá de una dotación de 1,6 millones de euros y se centrará especialmente en la zona residencial del barrio del Polígono y en varias calles de Santa Bárbara.

Situación del Paseo de la Rosa (Toledo). Ayuntamiento de Toledo

En el Polígono, las obras se ejecutarán en la calle Río Arlés, una de las principales vías de acceso al Hospital Universitario de Toledo y al centro comercial Luz del Tajo; en la calle Río Valdemarías, un área con una importante concentración de centros educativos, instalaciones deportivas y viviendas; y en la calle Río Valdeyernos.

Protagonismo

En el barrio de Santa Bárbara, el plan contempla actuaciones en la calle Ferrocarril y vías aledañas, así como en el Paseo de la Rosa, con el objetivo de mejorar el estado del firme y reforzar la seguridad vial en zonas muy transitadas.

Velázquez ha subrayado que los barrios del Polígono y Santa Bárbara tendrán un especial protagonismo en esta primera fase del plan, concentrando las intervenciones iniciales que el propio alcalde ha visitado durante la mañana de este miércoles. "Son actuaciones necesarias en calles que deberían haber sido recuperadas hace años", ha señalado.

Calle Ventalomar. Ayuntamiento de Toledo

Además de la renovación del asfaltado, el Plan Asfalto 2026 incluirá en el Polígono la mejora de pasos de peatones y el arreglo del anfiteatro del paseo García Lorca. Posteriormente, las actuaciones se extenderán a la zona industrial, con intervenciones previstas en las calles Río Jarama y Ventalomar.

El plan también contempla reparaciones en infraestructuras municipales afectadas por las inundaciones provocadas por la crecida del río Tajo en marzo de 2025.

Calle Río Jarama. Ayuntamiento de Toledo

En este sentido, se acometerán trabajos tanto en el interior del pabellón Gonzalo Pérez de Vargas, perteneciente a la Escuela Central de Educación Física, como en la senda ecológica del río, ambas dañadas por aquel episodio de crecidas.