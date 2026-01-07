Toledo acoge este sábado el XV Certamen Solidario de bandas de música a favor de AFA: "Unimos música y solidaridad"

Rueda de prensa de la presentación de XV Certamen Solidario de bandas de música. Ayuntamiento de Toledo

El Palacio de Congresos ‘El Greco’ acogerá este sábado 10 de enero el XV Certamen Solidario de bandas de música, organizado por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y de la Virgen de la Esperanza en su Soledad, a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Toledo (AFA).

La concejal de Cultura, Ana Pérez, ha presentado el certamen este miércoles acompañada de Luis Bolado, Hermano Mayor de la Cofradía, e Isabel Pérez, presidenta de AFA Toledo.

Durante la presentación, Ana Pérez ha subrayado que "se vuelve a unir música, cultura y solidaridad, y se mantiene el compromiso con AFA, una colaboración que se prolonga desde hace años y que se ha convertido en un vínculo muy especial para la Hermandad y para la propia Asociación".

Cartel certamen. Ayuntamiento de Toledo

El certamen comenzará con un pasacalles que partirá a las 20:00 horas desde la plaza de Zocodover y dará paso al concierto a las 20:30 horas en el Palacio de Congresos 'El Greco', donde se espera una alta asistencia de público.

Contribución

En esta edición participarán dos destacadas formaciones musicales: la Agrupación Musical San Miguel Arcángel de Puertollano (Ciudad Real), encargada del acompañamiento musical de la Hermandad durante el Miércoles Santo, y la Banda de Música Santa Ana de Dos Hermanas (Sevilla), con amplia trayectoria en la Semana Santa andaluza. Ambas ofrecerán un concierto de gran calidad artística en un entorno con acústica excepcional.

El donativo de la entrada al certamen es de 10 euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a apoyar la labor de AFA Toledo y su centro de día, contribuyendo a mejorar la atención a las personas afectadas por Alzheimer y a sus familiares.

Las entradas están disponibles en la sede de la Asociación, en las taquillas del Palacio de Congresos a partir de las 18:30 horas, y en distintos puntos de colaboración.

Calidad musical

Luis Bolado ha destacado la calidad musical del evento, mientras que Isabel Pérez ha subrayado la importancia de esta colaboración para mantener los servicios de AFA y reforzar la atención a las personas afectadas por la enfermedad.

Ana Pérez ha recordado que el certamen supone "el pistoletazo de salida de la Semana Santa en Toledo" y es una oportunidad única para disfrutar de la música procesional con un fin solidario.