Cierra un conocido bazar asiático de un pueblo de Toledo: todo al 50 % de descuento por "liquidación"

'Maxi Asia', el conocido gran bazar asiático de Torrijos (Toledo), ha anunciado que cerrará sus puertas de forma definitiva a lo largo de este mes de enero. Por ende, los propietarios afrontan su recta final con una liquidación total dejando todos sus productos al 50 % de descuento.

Este establecimiento, alojado en una nave industrial de gran tamaño ubicada en el citado municipio toledano, se trata de una de las tiendas multiprecio de referencia en la zona.

Sin embargo, tarde o temprano sus persianas no volverán a subirse: "Llegamos a nuestra etapa final en Torrijos", señalan en uno de sus últimos vídeos compartidos en la red social TikTok.

En los largos pasillos y estanterías de 'Maxi Asia' encontrarás desde productos de decoración del hogar, menaje, juguetes, ropa hasta artículos de ferretería. Un catálogo muy variado que lo ha convertido en una parada recurrente para los consumidores que buscan productos para el día a día a precios ajustados.

​La tienda abre de lunes a domingo desde las 9:30 horas de la mañana hasta las 21:30 horas de la noche, de forma ininterrumpida. Una franja horaria que se mantiene durante el período de liquidación, ofreciendo margen suficiente para aprovechar el descuento del 50 %.

​En su perfil de TikTok animan a los clientes ​a pasar por el bazar para aprovechar al máximo esta "liquidación por cierre". 'Maxi Asia' se encuentra en la calle Azucena, concretamente en la zona comercial de Torrijos y cuenta con dos entradas por carretera, una frente al Hiper Usera y otra por la avenida de Toledo.