La Diputación de Toledo promocionará el turismo de la provincia con 3 millones de euros durante 2026

La Diputación de Toledo tiene previsto invertir más de 3 millones de euros durante el año 2026 en promoción turística de la provincia.

Según ha publicado la institución en nota de prensa, se trata de una "apuesta por visibilizar la riqueza patrimonial, gastronómica, cultural y natural de la provincia, reforzando la cooperación con ayuntamientos, asociaciones, pymes y fundaciones, y diseñando iniciativas que atraigan visitantes de toda España".

Entre las líneas más destacadas figura un aumento de 66,67% en la aplicación presupuestaria destinada a financiar la organización de exposiciones, mercados gastronómicos, acciones promocionales a nivel nacional y provincial, y marketing y material promocional que contribuyan a reforzar la imagen turística de la provincia.

La estrategia de promoción incorpora también iniciativas de turismo innovador y sostenible: la colaboración para la implementación de más certificaciones Starlight, en apoyo al astroturismo (turismo de estrellas), y proyectos de fomento del patrimonio monumental, destacando los principales castillos de la provincia.

Además, continuará el programa “12 meses, 12 castillos, 12 experiencias”, que ya ha demostrado ser un éxito de participación con visitantes de toda la geografía nacional y difusión del patrimonio con la incorporación de nuevos castillos como principal novedad y un renovado programa de actividades asociado a este evento.

Ferias turísticas

La promoción no se limita al patrimonio y la historia, puesto que la institución reforzará su presencia en ferias turísticas nacionales e internacionales (como Fitur, Farcama, B-Travel, WTM Londres e ITB Berlín o BIT Milán), dando visibilidad a la oferta turística, artesanal y cultural de la provincia y favoreciendo la participación de pymes, asociaciones, fundaciones y entidades del sector.

También se prevén convenios de colaboración con la administración regional, ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para apoyar proyectos turísticos, artesanos, culturales y de desarrollo económico local, incluyendo el respaldo a pymes, asociaciones sectoriales, fundaciones, así como instituciones como la Fundación Talavera Ferial, el proyecto Toledo Ciudad de Congresos, o la Fundación CEEI Talavera-Toledo.

Con estas actuaciones, la Diputación pretende "aprovechar el turismo como fuente de riqueza y empleo para los municipios de la provincia, incrementando su dinamismo, impulsando el desarrollo rural, apoyando al tejido artesanal y empresarial local, y multiplicando la visibilidad de los recursos patrimoniales, naturales y culturales que hacen única a Toledo", ha señalado.

Desde la Diputación destacan que "el presupuesto 2026 consagra la estrategia de la Diputación de Toledo de consolidar el turismo de interior y cultural como palanca de desarrollo, con inversiones reales, promoción sostenida y modelos innovadores que integran patrimonio, gastronomía, naturaleza y modernidad".