El campo de fútbol de Torrijos estrena un nuevo césped de última generación gracias a la ayuda de la Diputación

El campo municipal de fútbol 'San Francisco' de la localidad toledana de Torrijos ha estrenado este domingo su nuevo césped artificial de última generación. La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo y el alcalde, Andrés Martín, han inaugurado este proyecto una vez finalizadas las obras de renovación que han permitido sustituir el antiguo césped artificial.

Cedillo ha destacado la importancia de este proyecto, una actuación muy demandada por los usuarios del campo y que ha sido financiada íntegramente por la institución provincial.

Se ha reemplazado el césped instalado en 2007, que presentaba un grave deterioro, por un pavimento deportivo que cumple con la normativa NIDE-2021.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo en la inauguración del campo fútbol de Torrijos. Diputación de Toledo

Esta iniciativa beneficia directamente a más de 300 niños y jóvenes del fútbol base del CD Torrijos, así como al resto de equipos y usuarios habituales del recinto.

"La mejora de infraestructuras municipales es una prioridad para la Diputación, especialmente cuando se trata de instalaciones deportivas que utilizan a diario nuestros jóvenes", ha resaltado Cedillo.

La presidenta ha remarcado la importancia de la colaboración institucional, afirmando que "escuchar a los ayuntamientos y apoyar proyectos bien definidos es la mejor manera de garantizar que las inversiones públicas repercutan directamente en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos".

Además de la renovación del césped artificial, la actuación ha incluido trabajos complementarios como el soterramiento de aspersores de riego, la instalación de césped perimetral de protección y la revisión de distintos elementos del campo, contribuyendo a una mejora funcional del conjunto de la instalación.

Además, el Ayuntamiento ha aprovechado para complementar con diversas mejoras que han supuesto una renovación integral del recinto, como el repintado de gradas, barandillas, aseos y dependencias, la rehabilitación del vallado perimetral, el mantenimiento del aparcamiento, la sustitución de la bomba de riego, la instalación de nuevas porterías y la modernización del alumbrado.

Por su parte, el alcalde de Torrijos, Andrés Martín, ha agradecido el respaldo de la Diputación de Toledo, señalando que "esta actuación era fundamental por la importancia y urgencia que tenía, ya que el estado del campo generaba problemas continuos y riesgos para los jugadores".