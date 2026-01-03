Núñez afirma que la captura de Maduro "abre un tiempo de esperanza" tras años de represión en Venezuela

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha pronunciado sobre la situación en Venezuela, asegurando que "tras años de dictadura, represión, asesinatos, tortura, hambre y éxodo de millones de venezolanos, hoy se abre un tiempo de esperanza".

Los bombardeos en Caracas y otros estados producidos en la madrugada de este sábado han acabado con Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados y sacados del país. Esto se ha debido a una operación militar de Estados Unidos contra Venezuela.

A través de la red social 'X', Núñez ha señalado que su partido y él mismo llevan años denunciando el régimen de Nicolás Maduro y manifestándose "junto a los venezolanos en el exilio por la libertad, frente al silencio cómplice y los apoyos de algunos dirigentes españoles".

Sigo con atención lo que sucede en Venezuela. Tras años de dictadura, represión, asesinatos, torturas, hambre y el éxodo de millones de venezolanos, hoy se abre un tiempo de esperanza.



Llevamos años denunciando el régimen de Maduro y manifestándonos junto a los venezolanos en el… — Paco Núñez (@paconunez_) January 3, 2026

El líder popular ha destacado que Venezuela exige una transición democrática y un futuro en libertad, liderado por quienes ganaron las elecciones. "La caída del régimen es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos", ha señalado.

Núñez ha concluido su mensaje con un llamamiento a la prudencia y la esperanza, expresando su apoyo a la Venezuela libre y a la alternativa representada por Edmundo González y María Corina Machado.

"Solo la democracia traerá paz y el futuro que Venezuela merece", ha afirmado en su publicación en la red social.