Villaseca de la Sagra convoca una nueva edición del certamen taurino 'Alfarero de Plata': inscripciones abiertas

El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ha anunciado la convocatoria del 'XII Certamen Alfarero de Plata', dirigido a novilleros sin picadores, con el objetivo de fomentar la fiesta de los toros, promover nuevos talentos y complementar el reconocido Certamen de Novilladas 'Alfarero de Oro', que se celebra cada septiembre con novilleros con caballos.

Tras el éxito de ediciones anteriores, el certamen 2026 mantiene su formato habitual, que ha recibido gran aceptación entre aficionados y público, ofreciendo una plataforma única para que los jóvenes novilleros demuestren su talento.

El certamen constará de tres novilladas clasificatorias con seis novilleros cada una, una novillada de semifinal con los seis mejores clasificados y una gran final con los tres mejores novilleros, donde se decidirá el triunfador del certamen.

Todas las novilladas se celebrarán en la Plaza de Toros 'La Sagra' durante los meses de marzo, abril y mayo de 2026.

El certamen está abierto a alumnos de escuelas taurinas y aspirantes a título individual inscritos en el Registro de Profesionales Taurinos, sin distinción de sexo o nacionalidad. Los participantes deberán contar con una edad mínima de 16 años y máxima de 21, además de haber debutado de luces en novilladas sin picadores con erales, sin haber toreado aún con caballos.

El plazo de inscripción se extiende hasta el viernes 13 de febrero de 2026, a las 14:00 h. Para ello, el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ha habilitado dos correos electrónicos: registro@villasecadelasagra.es y villasecatoros@gmail.com.

Jurado

Un jurado especializado será el encargado de seleccionar a los 18 aspirantes que participarán en las novilladas clasificatorias, cuyas fechas se anunciarán el día del sorteo público, en el marco de las 'XXV Jornadas Taurinas'.

En esta edición, el Ayuntamiento sagreño reafirma su apoyo a las ganaderías de la provincia de Toledo, promoviendo la diversidad de encastes de la cabaña brava. Por ello, participarán erales de prestigiosas ganaderías como Víctor Huertas, Hnos Sánchez de León, Carlos Serrano, Los Mimbrales, Toros de Castilla, La Olivilla y La Candiles.

El sorteo para determinar el orden de intervención y la asignación de ganaderías también se realizará en las 'XXV Jornadas Taurinas', evento que volverá a reflejar el compromiso del municipio con la promoción de la cultura taurina y la búsqueda de nuevos valores.