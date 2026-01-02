El Gobierno invertirá 11 millones de euros en rehabilitar un desconocido palacio del Casco Histórico de Toledo

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, ha licitado por 11 millones de euros las obras para la rehabilitación sostenible del Palacio del Marqués de Malpica, situado en la plaza de Santa Clara de Toledo, en el marco del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico.

Esta inversión está sufragada en su totalidad por el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez y pretende mantener el uso administrativo de este espacio, declarado Bien de Interés Cultural en Categoría de Monumento en 1998, como sede de la Demarcación de Carreteras del Estado y del Servicio de Conservación y Explotación de la Unidad de Carreteras.

El objetivo de la actuación comprende la conservación, rehabilitación sostenible y mejora de las prestaciones del conjunto edificatorio, proponiéndose la recuperación de los valores patrimoniales ocultos en las tres casas patio que lo constituyen, correspondientes al palacio islámico, el patio renacentista y la casa del siglo XVIII, según ha detallado Vivienda en nota de prensa.

La intervención comprende la reparación de daños, mejora de las instalaciones de confort y de las prestaciones de aislamiento y estructurales, con renovación de acabados interiores y de las instalaciones de agua, eléctrica, climatización, ventilación, voz y datos y protección contra incendios, llevándose a cabo un nuevo sistema de circulaciones para mejora de la accesibilidad.

Asimismo, el proyecto comprende la recuperación de las características volumétricas o tipológicas de los tres patios, las reparaciones de las cubiertas y la reconfiguración del tramo oriental, así como la consolidación de las fachadas, con restauración de carpinterías históricas y reposición de carpinterías de madera tradicionales.

Detalles del proyecto

El proyecto de ejecución, fruto del concurso de proyectos convocado en 2021, ha sido redactado por el estudio de Arquitectura PAZ+CAL, integrado por Dolores Sánchez Moya, José María García Crespo y José Ramón González de la Cal. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, actuando como órgano de contratación, financiará íntegramente las obras, según informa en nota de prensa.

El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 2 de marzo de 2026, mientras que su plazo de ejecución se estima en 30 meses, previendo su finalización en 2029.