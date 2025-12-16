Alertan de la presencia de cigüeñas muertas en plena crisis de gripe aviar en el río Tajo junto a Toledo

Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado la presencia de una quincena de cadáveres de cigüeñas blancas en "una zona de alta sensibilidad ambiental" cercana al río Tajo dentro del término municipal de Albarreal de Tajo (Toledo).

Esta asociación lamenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha no haya procedido a la retirada de estos restos, en avanzado estado de descomposición, cuando hace un mes se comenzaron a dar episodios de mortalidad de aves por gripe aviar en la provincia.

De hecho, apuntan que en este mismo lugar, los equipos de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo han retirado unos 40 cadáveres con anterioridad.

"Los ejemplares están plenamente a la vista y en una zona que se supone bajo vigilancia de los servicios de la Consejería en Toledo dado los precedentes", aseguran desde esta asociación, que denuncia que "la no recogida de ejemplares solo se explica por un incumplimiento flagrante de los protocolos de retirada de aves susceptibles de estar infectadas por gripe aviar, con las consecuencias que ello comporta en los riesgos para la sanidad animal y humana".

Ecologistas en Acción de Toledo ha preguntado a la Consejería de Desarrollo Sostenible si los protocolos han cambiado, a lo que les han respondido que no y que les den traslado de la información, "cosa que ya se ha hecho".

500 cigüeñas muertas en Madrid

La asociación recuerda que hace unos días en la Comunidad de Madrid se han localizado del orden de 500 cigüeñas blancas muertas y que la situación en relación al control de la enfermedad "no se puede dar como superada".

Imagen del lugar donde se encuentran los cadáveres de las cigüeñas. Ecologistas en Acción

"Se da la circunstancia también de que, aunque se diferencien en el grado de letalidad, los episodios de muertes de cigüeñas en Toledo y Madrid tienen un importante factor común, la cercanía e inadecuada gestión de los vertederos de los ecoparques a los que se asocia la presencia multitudinaria de estas aves", explican.

En el caso del de Toledo, señalan que una gran cantidad de materia orgánica "indebidamente gestionada" en el vertedero de Dehesa Aceituno "atrae a miles de aves, principalmente cigüeñas y gaviotas, que crean dormideros en su entorno, en los cuales el contagio es más fácil y potencialmente más mortal".

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Toledo reclama la retirada "urgente" de los ejemplares muertos y el "estricto" cumplimiento de los protocolos de manejo de aves enfermas o muertas, retirándolos del terreno para que no se conviertan en focos de infección. Además, reclaman a la Consejería de Desarrollo Sostenible "una explicación de esta mala praxis" y que "depure responsabilidades".