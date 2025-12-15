La Navidad llega a Quintanar de la Orden llena de música, teatro y actividades para toda la familia
Se mantienen tradiciones como el desfile de Papá Noel y se introducen novedades para la Cabalgata de Reyes.
Más información: Quintanar de la Orden celebrará este fin de semana sus II Jornadas de Patrimonio: talleres, rutas, exposiciones...
El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden ha presentado este jueves el Programa de Navidad 2025-2026 en un acto celebrado en el Salón de Plenos, que ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal.
La presentación ha corrido a cargo de la concejala de Festejos, Laura Nieto, y del concejal de Juventud, Antonio de la Guía, quienes han desgranado una programación amplia, variada y participativa.
Laura Nieto ha destacado que el cartel y la imagen navideña de este año, obra del artista local Franz Campoy, rinden homenaje a la ermita de San Antón, uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.
La edil ha subrayado que el programa se ha diseñado "pensando en todas las edades y en todos los gustos", con el objetivo de que vecinos, visitantes y quintanareños ausentes disfruten de unas fiestas "muy participativas y llenas de ambiente".
Programación variada
El programa incluye una extensa oferta de actividades infantiles, culturales, solidarias y deportivas, como talleres creativos, mercadillos solidarios, cuentacuentos, festivales escolares, teatro, conciertos de coros locales y espectáculos multimedia.
Entre las propuestas más destacadas figuran el gran espectáculo piromusical y el encendido de luces, la inauguración del Belén municipal, la pista de patinaje, así como numerosas chocolatadas y eventos solidarios a beneficio de distintas asociaciones.
Las tradiciones navideñas vuelven a ocupar un lugar central, con citas como el desfile de Papá Noel, los actos de Nochevieja y la Cabalgata de Reyes, que este año incorpora como novedad la entrega de caramelos al finalizar el recorrido en la Carpa de Navidad, una medida pensada para reforzar la seguridad y evitar riesgos durante el desfile.
Por su parte, Antonio de la Guía ha avanzado la programación juvenil y festiva en la Carpa de Navidad, que contará con dos grandes noches de fiesta con DJs y artistas locales, además de un tardeo especial por Reyes.
Concursos
El concejal también ha anunciado la celebración del VI Concurso Literario Local de Cuentos de Navidad, junto a los concursos de escaparates y belenes, que este año incorporan nuevas modalidades. Los premios de estos concursos serán entregados por Sus Majestades los Reyes Magos el próximo 5 de enero.
La programación se completa con actividades dirigidas a mayores, eventos deportivos solidarios, conciertos de la Banda Sinfónica Municipal, iniciativas del Plan Corresponsables y propuestas pensadas para disfrutar en familia durante todas las fiestas.
Ambos ediles han animado a la ciudadanía a participar activamente en las actividades programadas y a vivir la Navidad en las calles del municipio. Laura Nieto ha cerrado el acto deseando "unas felices fiestas para todos y que hagamos felices a los demás estas Navidades".