La Navidad llega a Quintanar de la Orden llena de música, teatro y actividades para toda la familia

El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden ha presentado este jueves el Programa de Navidad 2025-2026 en un acto celebrado en el Salón de Plenos, que ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal.

La presentación ha corrido a cargo de la concejala de Festejos, Laura Nieto, y del concejal de Juventud, Antonio de la Guía, quienes han desgranado una programación amplia, variada y participativa.

Laura Nieto ha destacado que el cartel y la imagen navideña de este año, obra del artista local Franz Campoy, rinden homenaje a la ermita de San Antón, uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.

Navidades en Quintanar de la Orden. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden

La edil ha subrayado que el programa se ha diseñado "pensando en todas las edades y en todos los gustos", con el objetivo de que vecinos, visitantes y quintanareños ausentes disfruten de unas fiestas "muy participativas y llenas de ambiente".

Programación variada

El programa incluye una extensa oferta de actividades infantiles, culturales, solidarias y deportivas, como talleres creativos, mercadillos solidarios, cuentacuentos, festivales escolares, teatro, conciertos de coros locales y espectáculos multimedia.

Entre las propuestas más destacadas figuran el gran espectáculo piromusical y el encendido de luces, la inauguración del Belén municipal, la pista de patinaje, así como numerosas chocolatadas y eventos solidarios a beneficio de distintas asociaciones.

Las tradiciones navideñas vuelven a ocupar un lugar central, con citas como el desfile de Papá Noel, los actos de Nochevieja y la Cabalgata de Reyes, que este año incorpora como novedad la entrega de caramelos al finalizar el recorrido en la Carpa de Navidad, una medida pensada para reforzar la seguridad y evitar riesgos durante el desfile.

Por su parte, Antonio de la Guía ha avanzado la programación juvenil y festiva en la Carpa de Navidad, que contará con dos grandes noches de fiesta con DJs y artistas locales, además de un tardeo especial por Reyes.

Concursos

El concejal también ha anunciado la celebración del VI Concurso Literario Local de Cuentos de Navidad, junto a los concursos de escaparates y belenes, que este año incorporan nuevas modalidades. Los premios de estos concursos serán entregados por Sus Majestades los Reyes Magos el próximo 5 de enero.

La programación se completa con actividades dirigidas a mayores, eventos deportivos solidarios, conciertos de la Banda Sinfónica Municipal, iniciativas del Plan Corresponsables y propuestas pensadas para disfrutar en familia durante todas las fiestas.

Cartel navidad 2025. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden

Ambos ediles han animado a la ciudadanía a participar activamente en las actividades programadas y a vivir la Navidad en las calles del municipio. Laura Nieto ha cerrado el acto deseando "unas felices fiestas para todos y que hagamos felices a los demás estas Navidades".