Llega a Talavera una de las barredoras más modernas del mercado: "Elimina chicles y suciedad incrustada desde hace años"

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha presentado su última adquisición para el servicio de limpieza de la ciudad, una de las barredoras más modernas del mercado. Se trata de una fregadora-decapadora de pavimentos que está incluida en el aparataje del nuevo contrato de limpieza viaria, adjudicado por casi 65 millones de euros para los próximos diez años.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha agradecido a la empresa concesionaria, PreZero, que aceptara la propuesta del Consistorio de incluir esta máquina para contar con "una de las limpiadoras más avanzadas que existen actualmente" y así "dar ese salto de calidad que Talavera necesita", ha informado el Ayuntamiento talaverano en nota de prensa.

El alcalde ha explicado que la máquina es capaz de "eliminar chicles y suciedad incrustada desde hace años" y está especialmente diseñada para actuar en zonas peatonales y aceras amplias, donde su eficacia permitirá un "cambio visible" en la imagen de la ciudad.

Además, ha agradecido también la implicación del concejal de Urbanismo, Benedicto García, y del personal técnico municipal, destacando que esta incorporación es fruto del trabajo conjunto del equipo de Gobierno. "Talavera es una ciudad de primera y tiene que tener lo mejor que hay en el mercado", ha afirmado.

Zonas de actuación

La nueva máquina actuará de forma prioritaria en las zonas con mayor tránsito peatonal y actividad comercial, como el centro, calle Alférez, Prado o el entorno de El Corte Inglés, así como en otros barrios donde la suciedad es más persistente debido a la antigüedad de las aceras.

El alcalde ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando que la limpieza es una tarea compartida. "Vamos a instalar más papeleras y a reforzar los medios, pero es fundamental que entre todos cuidemos nuestra ciudad, porque este servicio lo pagamos todos los talaveranos", ha señalado.

El alcalde ha destacado además que ya ha llegado aproximadamente la mitad de la nueva maquinaria prevista en el contrato y que ya se encuentra trabajando en la ciudad. El resto de los vehículos llegarán progresivamente en los próximos meses, incluidos camiones de baldeo y alta presión, que estarán plenamente operativos de cara a la primavera y el verano.

Finalmente, Gregorio ha subrayado que este nuevo contrato de limpieza, rubricado en octubre con los responsables de la empresa PreZero, que asciende a 64,5 millones de euros y tiene una validez de 10 años; es el resultado de una gestión "más que eficiente" realizada en los últimos dos años, que permitirá mejorar de forma notable el estado de la ciudad.

"Talavera está en un momento clave, con empresas y turistas fijándose en nosotros. Nuestra ciudad debe ofrecer la mejor tarjeta de presentación posible", ha concluido.