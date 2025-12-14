Simón rectifica y se disculpa por el "error" de denunciar trampas en las primarias del PSOE ganadas por Sánchez

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha publicado una extensa declaración en su perfil de Facebook este domingo para rectificar y pedir disculpas. El motivo es haber denunciado irregularidades en las primarias del PSOE de 2017, ganadas por Pedro Sánchez, en unas recientes declaraciones a la prensa. La disculpa llega un día después de que el PSOE de Guadalajara atribuyera sus palabras a una "opinión personal".

Simón ha reafirmado su crítica sobre los casos de "acoso sexual y corrupción" que afectan al partido. Ha asumido la responsabilidad de la polémica al calificar de "error" la mención a asuntos internos del partido de hace ocho años. "En esas declaraciones también hice referencia a momentos pasados como el de las primarias. Ciertamente no debería haberlo hecho, porque no aporta nada a la situación que estamos atravesando en estos momentos", ha asegurado.

La consejera, que insiste en que se "desvirtuó" el mensaje que quería trasladar, ha reiterado sus disculpas. "Para todos los que os hayáis sentido ofendidos o que hayáis entendido que he cometido un error, mis más sinceras disculpas. Soy humana, y como tal, imperfecta", ha dicho. Simón ha asumido la responsabilidad "exclusiva" de sus declaraciones. "Me gustaría aclarar que las declaraciones no son inducidas por nadie, y que si fue un error, fue un error único y exclusivamente mío".

La socialista emplea la mayor parte del texto para explicar que su intervención ante los medios buscaba reflejar un sentimiento de "vergüenza, el dolor y la incomprensión absoluta" ante las conductas de abuso sexual que se están conociendo en su partido.

"Con preocupación vemos como alguno de esos casos, los más lacerantes, eran llevados a cabo por hombres que estaban en el entorno más íntimo de nuestro secretario general. A muchas personas aún nos resuenan los comentarios obscenos de Abalos, o se nos caen las lágrimas cuando leemos las denuncias de las compañeras en las que describían como Paco Salazar se abrochaba la bragueta en su cara", ha censurado.

Simón ha señalado la responsabilidad política en los nombramientos. "Quizás el secretario general no era conocedor de estos comportamientos de sus colaboradores más íntimos, pero yo siempre he pensado que cada cual somos responsables de nuestros actos y de los actos de las personas de quien somos responsables de sus nombramientos".

La declaración también contempla una exigencia directa a la dirección del partido para abordar la crisis. "Por eso, y dada la gravedad de la situación que estamos atravesando, no solamente en lo que tiene que ver con los abusos sexuales, sino también con los presuntos casos de corrupción, trasladé la necesidad de que fuera el propio secretario general el que asumiese la responsabilidad de la situación y liderase un proceso realmente regenerador".

Simón recuerda que pertenecer al partido "nos exige ser honrados y asumir comportamientos éticos y morales irreprochables" y agradece al PSOE de Guadalajara el comunicado que emitieron el viernes "llamando la atención sobre estas cuestiones". "En cualquier caso, si hay dudas, reproches o conversaciones ya sabéis que, como siempre, me tenéis a vuestra disposición", ha concluido.