El pueblo toledano de Totanés impulsa la investigación arqueológica de su conjunto megalítico de 4.500 años

Se trata del crómlech más grande de España y el segundo de la Península Ibérica.

La Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Totanés han aprobado la firma de un convenio de cooperación económica crucial para la defensa del patrimonio histórico. El acuerdo asegura la puesta en marcha de la tercera fase del proyecto de investigación del conjunto megalítico de la localidad, uno de los yacimientos prehistóricos más relevantes de la Península Ibérica.

La institución provincial financiará íntegramente esta nueva fase con una aportación de 6.594,50 euros. El objetivo principal es avanzar en la documentación científica, excavación y puesta en valor de los elementos localizados, que se centrarán en dos menhires y un segundo círculo de piedras. El proyecto será rubricado por la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y el alcalde de Totanés, José Manuel Azaña.

El yacimiento, descubierto en 2017 por el propio alcalde del municipio, fue posteriormente confirmado por un equipo multidisciplinar de las universidades de Castilla-La Mancha, Complutense y Autónoma de Madrid. Las investigaciones determinaron que se trata del crómlech más grande de España y el segundo de la Península Ibérica, informa la institución provincial.

Excavaciones previas.

Este conjunto, que cuenta con una antigüedad estimada de 4.500 años, tenía como función principal marcar el inicio de las estaciones gracias a su orientación equinoccial.

La intervención se integra en la estrategia provincial que entiende el patrimonio cultural como una herramienta esencial para la identidad y la cohesión social, además de un motor clave para el desarrollo turístico y económico del municipio.

El proyecto, cuyas obras deben ejecutarse antes del 31 de octubre de 2026, culminará con la elaboración de un informe técnico que servirá de base para una futura publicación digital, asegurando la divulgación del patrimonio de Totanés. Cabe destacar que el yacimiento se encuentra en un paraje de titularidad privada con el que el Ayuntamiento ha suscrito un acuerdo de cooperación.