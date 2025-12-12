Vecinos y comercios del Casco de Toledo trasladan la protesta por la masificación turística a Zocodover: "La calle da miedo"

Las Cuatro Calles, antesana de Hombre de Palo, donde se producen las mayores aglomeraciones, ha sido el punto de reunión para las movilizaciones en las semanas anteriores.

Un grupo de vecinos y comerciantes del Casco Histórico de Toledo volverá a manifestarse este sábado, 13 de diciembre, contra la masificación turística y el deterioro de la vida residencial en el barrio.

La nueva concentración se celebrará a las 19:00 horas en la plaza de Zocodover, delante de la oficina de Liberbank, un cambio de ubicación respecto a las anteriores convocatorias que se produce tras la sugerencia de la Delegación del Gobierno por motivos de seguridad. El punto inicial de la protesta eran las Cuatro Calles, en la antesala de la calle Hombre de Palo, una de las zonas de mayor saturación de personas durante la campaña navideña.

Esta es la cuarta semana consecutiva de concentraciones pacíficas, que buscan visibilizar el malestar ciudadano con un modelo de Casco Histórico que, argumentan, ha expulsado al residente en favor del visitante. La proliferación de pisos turísticos, el cierre de comercios tradicionales y la masificación han marcado una transformación que, según los convocantes, está destruyendo la convivencia.

El principal foco de la protesta es la gestión de los usos del Casco, especialmente durante una Navidad que se extiende por casi dos meses y que concentra toda la actividad, junto a otras épocas clave como el Corpus, en un único eje entre las plazas de Zocodover y el Ayuntamiento. "Turismo sí, pero no así" es la proclama que sintetiza la exigencia de los vecinos de buscar un "equilibrio real" entre residentes y visitantes.

El malestar se centra en los problemas cotidianos que genera la presión turística. Los vecinos denuncian dificultades para acceder a sus casas y garajes con libertad y exigen medidas que garanticen la seguridad en calles colapsadas. Julia, residente en el entorno afectado, sintetiza el sentimiento general: "La calle da miedo en estas fechas, es insostenible y todo el mundo lo sabe".

Cuestionan el volumen de negocio real

La nueva concentración se enfoca en la necesidad de "diversificar fiestas y actividades por distintos barrios" y en rechazar el "colapso de nuestras calles con decisiones mal planificadas" por parte del Consistorio.

Entre las medidas que proponen, se incluye la reubicación de mercados navideños y la instalación de elementos decorativos, como la bola de luces de Zocodover, en otras zonas del Casco o de la ciudad para dispersar los flujos de visitantes.

Los vecinos cuestionan el volumen de negocio "real" que propicia este tipo de turismo masivo, señalando que el beneficio se concentra casi exclusivamente en la hostelería. "Nadie sube al Casco a dar una vuelta y compra en la librería del barrio o en la tienda una camiseta, se dan una vuelta, llenan las calles, siempre las mismas, el eje de Zocodover a la plaza del Ayuntamiento, y como mucho se toman algo", apunta uno de los convocantes. María, otra vecina, ilustra el bajo consumo del turismo con un ejemplo en una panadería: "El otro día fui a comprar el pan y una señora pidió dos galletas y las partió en tres".

Mantener la presión más allá de la Navidad

Los manifestantes reconocen el esfuerzo del actual equipo de Gobierno por garantizar la seguridad y regular el tráfico en los días de mayor afluencia, lo que interpretan como un primer paso. Sin embargo, recalcan que el problema es de carácter estructural y lleva produciéndose desde hace una década, intensificándose tras el Año Greco de 2014.

Víctor, otro de los portavoces vecinales, explica que el objetivo es mantener la concentración durante toda la Navidad y más allá. Temen que la estrategia municipal sea "esperar a que se calmen las aguas" para que el movimiento social "se desinfle".

Los vecinos planean colgar pancartas en sus balcones para mantener visible su protesta y buscan una nueva reunión con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, o el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez. La movilización continuará hasta que exista un compromiso "por escrito de mejorar la situación".

"El Casco es muy grande, el segundo más grande del mundo, seguro que una gestión mejor y menos abusiva para el vecindario es posible", concluyen, insistiendo en que la seguridad es un riesgo latente: "Si el camioncillo de la basura de un acelerón u ocurre algo sobrevenido, tenemos un disgusto muy gordo. Es peligroso y se ve".