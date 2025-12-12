Ana Torroja vuelve a los escenarios y actuará el 4 de julio en la plaza de toros de Toledo: entradas a la venta este mes

La cantante Ana Torroja actuará en Toledo con su tour internacional 'Se Ha Acabado El Show'. El concierto será en la plaza de toros el sábado 4 de julio de 2026.

La voz más inconfundible del pop español regresa a los escenarios con fuerza y presenta una gira que, bajo el título 'Se ha acabado el show', recorrerá España y Latinoamérica.

La icónica voz de Mecano marca una nueva etapa artística con el lanzamiento de su esperado nuevo disco de estudio, que verá la luz en la primavera de 2026.

Con una nueva propuesta escénica y repertorio, la artista presentará estas nuevas canciones y repasará parte de los grandes éxitos de su carrera en solitario y del inolvidable grupo Mecano, siendo una de las personalidades más destacadas de nuestra música.

Las entradas saldrán a la venta el lunes 15 de diciembre a las 12:00 horas. La productora Sys Producciones es la promotora del evento.