Toledo acogerá el próximo 21 de diciembre la primera Carrera de la Ilusión de la ONCE y Club Rotary

Toledo acogerá el 21 de diciembre la primera Carrera de la Ilusión, un reto deportivo y solidario para experimentar en primera persona la experiencia de correr a ciegas, promovido por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y el Club Rotary.

Así lo han presentado este miércoles el concejal de Deportes, Rubén Lozano, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez, y el presidente del Club Rotary Toledo, José Luis Villamor.

La prueba tendrá lugar el 21 de diciembre a las 10.30 horas y el objetivo es lograr "una ciudad más inclusiva a través del deporte", enmarcada en las actividades de la Ciudad Europea del Deporte.

La Carrera de la Ilusión contará con dos modalidades accesibles para todos los niveles. Por un lado, una marcha de tres kilómetros y, por otro, una carrera de 3,5 kilómetros con salida desde la sede territorial de ONCE en la calle Reino Unido hasta el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas de la Escuela de Gimnasia.

En esta prueba, los participantes correrán por parejas, alterando los roles de guía y de corredor con antifaz para vivir así la experiencia de correr sin visión.

Por su parte, José Martínez ha señalado que la finalidad es "conseguir una ciudad mejor para todos y convertir lo extraordinario en ordinario, que es lograr que una persona con discapacidad pueda participar con normalidad en cualquier prueba deportiva".

Después de la carrera, los asistentes podrán disfrutar de la Feria del Voluntariado y del Deporte Inclusivo, con exhibiciones y actividades adaptadas. Una jornada que contará con representantes del deporte inclusivo como Isabel Fernández, subcampeona del mundo de tiro con arco, y Omar, campeón de España de atletismo handbike.