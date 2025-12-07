El plan de Toledo para plantar cara a la falta de vivienda: habilitar pisos en antiguos conventos del Casco Histórico

Las dos viviendas de las Capuchinas se ubicarán en la antigua casa del capellán del convento.

Frenar el éxodo del barrio y dotar de vida al corazón monumental de Toledo. Ese es el objetivo del Consorcio de la Ciudad, que ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para aflorar nueva vivienda en un Casco Histórico castigado por la turistificación.

Para ello, creará cuatro nuevos pisos de alquiler en entornos conventuales. Ante la persistente falta de vivienda asequible, el organismo invertirá 260.000 euros para recuperar espacios singulares, como la antigua casa del capellán del convento de las Capuchinas y dependencias cercanas en el convento de los Carmelitas Descalzos. La iniciativa busca revitalizar el Casco Histórico, cuyo valioso patrimonio se ve cada vez más presionado por el actual modelo turístico.

Detalle del impresionante coro bajo del convento de las Capuchinas, en Toledo.

Por ejemplo, actualmente está abierto el concurso para adjudicar cinco inmuebles en el recuperado Corral de Don Diego, también en régimen de alquiler con rotación cada siete años, cuya gestión corre a cargo de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo.

En el caso de las nuevas viviendas conventuales, saldrán a concurso también en régimen de alquiler, pero con una singularidad que apoya directamente a las órdenes religiosas: los beneficios del alquiler irán íntegramente a las congregaciones que habitan los conventos. Este apoyo económico pretende ayudar a sufragar sus gastos y contribuir a la supervivencia de estas comunidades religiosas en el Casco.

Dos proyectos singulares

La actuación se centrará en dos enclaves con un alto valor histórico. Uno de los proyectos más singulares se desarrolla en el convento de las Capuchinas, junto a la calle Tendillas. Aquí se rehabilitará la antigua casa sacerdotal o del capellán, un edificio que data del siglo XVI, aunque fue reformado en la década de 1930. El inmueble conserva su estructura original de casa-patio de carácter palaciego, albergando un gran valor patrimonial.

La rehabilitación contempla la creación de dos nuevas viviendas en la primera planta: una de un dormitorio con 42 metros cuadrados de superficie útil y otra de dos dormitorios con 60 útiles. En total, la actuación suma 102 metros cuadrados para uso residencial. Además de las viviendas, se mejorarán las condiciones del zaguán de entrada, la escalera y los corredores con balaustrada de madera.

Deterioro que exige una actuación urgente

El arquitecto redactor del proyecto ha subrayado el "deficiente" estado de conservación de la casa, lo que justifica la urgencia de la intervención. El espacio padece numerosas patologías, incluyendo graves humedades, problemas en la cubierta, desprendimientos y el deterioro de los frescos en los lienzos abovedados.

Por ello, la rehabilitación permitirá, además de conservar un elemento patrimonial singular, dotar a las futuras casas de confort y eficiencia energética, incluyendo instalaciones térmicas y de telecomunicaciones acordes a la normativa vigente.

El segundo convento en el que intervendrá el Consorcio es el de los frailes Carmelitas Descalzos, ubicado en la plaza del mismo nombre, en la zona de los cobertizos. En este caso, el proyecto prevé la dotación de dos nuevas viviendas en la planta segunda de un edificio anexo al convento, cuya construcción data del siglo XVII.

Fachada de la iglesia del convento de los frailes Carmelitas Descalzos, en el Casco Histórico de Toledo.

Este inmueble, que cuenta con una superficie total de 129 metros cuadrados, ya fue objeto de una rehabilitación previa en 2013 que afectó a la cubierta, las fachadas y las carpinterías.

Adjudicación en diciembre o enero

Los proyectos de obra ya han sido licitados. Las empresas interesadas en realizar los trabajos tuvieron hasta el 17 de diciembre para presentar sus ofertas.

El objetivo del Consorcio es que la adjudicación se formalice antes de que finalice diciembre o a principios de enero de 2026, para que las obras puedan comenzar a la mayor brevedad posible y las viviendas estén disponibles pronto para su alquiler.

Esta estrategia de recuperación patrimonial para uso residencial se considera crucial en una ciudad donde el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones. La anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) en 2018 y la falta de suelo urbanizable han dificultado la construcción de nuevas viviendas.

A este problema se suma el aumento constante del precio y la expansión descontrolada de los pisos turísticos, que han mermado drásticamente el parque residencial en el Casco. Esta situación ha llevado a los vecinos a ser especialmente críticos con un modelo de desarrollo que, a su juicio, prioriza el negocio sobre el bienestar del residente.