Así es la vivienda más barata para alquilar en Toledo: espectaculares vistas a la Catedral y 550 euros al mes

La vivienda más barata disponible en la ciudad de Toledo, según los anuncios actualmente activos en Idealista, cuesta 550 euros al mes y se encuentra en pleno Casco Histórico, uno de los barrios monumentales más bonitos del mundo.

Toda una rareza en una zona muy tensionada por la escasez de oferta para arrendamientos de larga estancia debido a la proliferación de pisos turísticos.

El inmueble está ubicado en la plaza de las Benitas. Es un bajo exterior de 35 metros cuadrados, amueblado y distribuido en dormitorio, salón, baño y cocina independiente equipada con frigorífico, vitrocerámica, microondas y lavadora.

El pequeño estudio cuenta con bomba de frío/calor, suelo de tarima flotante y acceso a una terraza comunitaria que ofrece unas espectaculares vistas a la Catedral, tal y como puede comprobarse en una de las fotografías publicadas en Idealista.

Los gastos de comunidad están incluidos en el precio. El propietario no admite fumadores ni mascotas.

Vistas a la Catedral de Toledo. Idealista

Para formalizar el contrato —de un año de duración— se pide un mes de fianza, contrato laboral con al menos seis meses de antigüedad, las dos últimas nóminas y seguro de impago.

El anuncio considera esta vivienda adecuada para un máximo de dos personas y destaca su ubicación en el corazón de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1986: junto a comercios, servicios, paradas de bus y la senda ecológica.