Fuensalida (Toledo) estrena Centro Joven: zonas de estudio, futbolines, videojuegos, talleres...

Fuensalida cuenta ya con su nuevo Centro Joven, un espacio moderno y versátil que abre sus puertas con zonas de estudio, futbolines, videojuegos, salas para talleres, iniciativas culturales y propuestas de ocio pensadas para convertirse en un punto de encuentro para la juventud del municipio toledano.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, participaba este viernes en la inauguración y subrayaba que el proyecto "nace con una misión clara: ofrecer a los jóvenes de Fuensalida un lugar donde crecer, donde aprender, donde reunirse y donde construir futuro".

Cedillo destacaba la importancia de "trabajar para que cada inversión se note en la vida de las familias" y garantizaba que "la Diputación estará siempre al lado de Fuensalida".

Las autoridades a las puertas del Centro Joven de Fuensalida.

El alcalde, José Jaime Alonso, agradecía "el apoyo incondicional" de la institución provincial y aseguraba que el centro inaugura "una etapa en la que nuestra juventud va a ser la protagonista en la vida social de nuestro municipio".

El concejal de Juventud, Borja Sánchez, explicaba que el centro se ha ubicado "donde late la vida del municipio" e invitaba a los jóvenes a llenar este nuevo punto de referencia "de ideas, de música, de arte, de conversación y de compromiso".

El Ayuntamiento de Fuensalida ha remarcado en sus redes sociales que el Centro Joven se trata del lugar "donde las ideas se encuentran".