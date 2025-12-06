Gálvez, el pueblo de Toledo donde el "Guarrito San Antón" volverá a repartir tres premios de 500 euros

El Ayuntamiento de Gálvez (Toledo) ha vuelto a lanzar este año la campaña "Guarrito San Antón", una iniciativa que repartirá tres premios de 500 euros entre quienes realicen sus compras navideñas en los comercios del municipio, adquieran productos en las tiendas de muebles de la localidad o utilicen los servicios de los talleres mecánicos galveños.

La promoción estará activa del 10 de diciembre al 14 de enero en el caso de los comercios, y se extenderá hasta el 18 de marzo en el caso de los talleres y negocios del mueble.

Todos los listados de establecimientos participantes pueden consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento de Gálvez, localidad toledana de alrededor de 3.000 habitantes.

Esta campaña municipal juega con la imagen del tradicional cerdito–hucha y nace como un guiño a la identidad ganadera del municipio.

Además, enlaza con las celebraciones de San Antón, que cada tercer fin de semana de enero llenan Gálvez de hogueras, disfraces y cencerros al atardecer. Los orígenes de esta tradición se remontan a crónicas medievales, que narran cómo los campesinos encendían la lumbre en la noche del 16 de enero para purificar a sus animales.

El Consistorio, dirigido por el alcalde 'popular' Manuel Fernández durante los últimos 30 años, pretende dinamizar la economía local y fortalecer el papel del pequeño comercio en unas fechas clave para el municipio.