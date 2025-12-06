La Bonoloto del viernes deja un boleto premiado con más de 178.000 euros en un pueblo de Toledo

La administración de Corral de Almaguer que ha vendido el boleto premiado.

La Bonoloto de este viernes ha dejado un importante premio en la provincia de Toledo. Un boleto de la segunda categoría —cinco aciertos más complementario— ha sido sellado en Corral de Almaguer y está dotado con 178.533 euros.

El premio ha sido validado en la administración de loterías número 1 de la localidad manchega, ubicada en la calle Hermano Rafael.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, en el sorteo de este viernes también hay un único acertante de primera categoría —seis aciertos— que ha obtenido 2.136.303 euros con un boleto sellado en la administración número 1 de Porqueres (Girona).

La combinación ganadora ha sido 12, 19, 37, 23, 25 y 26, con el 40 como número complementario y el 3 como reintegro.