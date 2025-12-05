Vox enmienda el presupuesto de Toledo: redistribuye 180.120 euros para reforzar Cáritas, empleo y bibliotecas

El proyecto de presupuestos municipales para 2026 del Ayuntamiento de Toledo, del gobierno de PP y Vox, ha quedado fijado en 119,6 millones de euros tras una subida de 2,2 millones respecto a los 117,4 millones iniciales, y ha recibido enmiendas del socio minoritario del ejecutivo, Vox, y del principal grupo de la oposición, el PSOE. Los partidos tenían de plazo hasta este viernes 5 de diciembre, a las 12:00 horas, para presentar sus alegaciones al presupuesto.

El Grupo Municipal Vox, que cuenta con cuatro concejales y es parte del Ejecutivo del popular Carlos Velázquez, registró este viernes tres enmiendas al proyecto de presupuestos. Los ediles de la formación han manifestado su objetivo de aprobar las cuentas, al considerarlas "buenas para la ciudad", pero esperan la inclusión de sus peticiones.

El portavoz, Juan Marín, presentó las propuestas, que persiguen, ante todo, “velar por los intereses de los toledanos, favorecer demandas de los vecinos y cumplir con compromisos, sin que, en ningún caso, suponga un incremento del gasto municipal”. Las enmiendas reasignan un total de 180.120 euros en distintas áreas.

En cuanto a Promoción Económica y Empleo, la formación propone reforzar las acciones de esta área, "que actualmente presenta una dotación insuficiente para cumplir los objetivos marcados en el ejercicio", según Marín. Se propone un incremento de 130.000 euros, además de 10.120 euros para la línea de subvenciones para la promoción de Toledo.

La segunda propuesta se centra en Servicios Sociales, movilizando 20.000 euros para la atención social directa a familias y personas en situación de vulnerabilidad. La formación propone eliminar fondos de la partida de cooperación internacional. Vox argumenta que esta línea de gasto "no puede situarse por encima de la obligación del Ayuntamiento de asegurar primero el bienestar y atención básica de sus propios vecinos". Estos 20.000 euros se destinarán a incrementar las partidas de Emergencias Sociales (10.000 euros), Cáritas Diocesana (5.000 euros) y Banco de Alimentos (5.000 euros).

Finalmente, la última enmienda de la formación de Santiago Abascal tiene por objeto garantizar la dotación de personal en las bibliotecas municipales de Santa Bárbara y Buenavista. Con el fin de asegurar su funcionamiento, Vox propone financiar dos plazas de auxiliar de biblioteca a media jornada, para abrir por las mañanas, con una cuantía de 30.000 euros. Esta reorientación se logra eliminando los 30.000 euros destinados al renting de los coches de Alcaldía.

El PSOE enmienda a la totalidad

Por su parte, la portavoz delPSOE local, Noelia de la Cruz, ha informado de la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos, al considerarlo además de diferentes enmiendas parciales centradas en los problemas del día a día de los vecinos. Esta decisión responde, según De la Cruz, a que las cuentas están infladas en ingresos.

La portavoz socialista ha señalado un presupuesto de 300.000 euros más por IBI y 1.200.000 euros más por ICIO. Además, los socialistas critican que el alcalde ligue inversiones importantes, como la pavimentación de calles o el arbolado, a la venta de terrenos, cuando "no han vendido ni un solo terreno en los casi tres años que lleva gobernando".

La portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz.

Ante lo que consideran "un presupuesto irreal" que se olvida del día a día, el Grupo Socialista contempla enmiendas parciales para reforzar el mantenimiento, la movilidad y el medio ambiente. En cuanto a mantenimiento de calles y movilidad, el PSOE propone invertir 300.000 euros para el mantenimiento de calles y plazas, y otros 300.000 euros para iniciar las obras de competencia municipal de la Ronda Sureste (Vía Tarpeya y Ventalomar).

También piden aumentar la partida del transporte público para mejorar frecuencias y evitar colapsos. Respecto al control de plagas y arbolado, ante la proliferación de ratas, el PSOE propone 100.000 euros más para prevención, desratización y desinsectación, y otros 100.000 euros en un Plan de Arbolado que no esté condicionado a la venta de terrenos.

Finalmente, entre las propuestas de servicios, los socialistas solicitan incrementar en 30.000 euros la partida de atención al ciudadano. También piden destinar 50.000 euros para la recuperación de construcciones funerarias en el cementerio municipal. En cuanto a empleo y formación, proponen trasladar 130.000 euros de "asuntos varios" y 25.000 euros de entradas de conciertos a fomento del empleo y cursos para jóvenes. La mayoría de estas propuestas socialistas se sustentan, según la portavoz, recortando las partidas destinadas a publicidad y propaganda del equipo de gobierno.

Procedimiento de aprobación

La Comisión de Hacienda se celebrará el día 15 para estudiar las enmiendas y aprobar el documento, previsiblemente sin sorpresas debido al acuerdo entre PP y Vox. La decisión será ratificada en el Pleno municipal del día 18 para que las cuentas entren en vigor el 1 de enero de 2026.