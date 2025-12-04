El vandalismo azota al municipio toledano de Santa Olalla: varios contenedores quemados en los últimos días

El Ayuntamiento de Santa Olalla (Toledo) ha denunciado este jueves que en las últimas semanas el municipio ha sido víctima del vandalismo, con la quema de varios contenedores.

Así ha informado en redes sociales, destacando que el pasado martes ardió un contenedor de reciclaje de cartón. Asimismo, ha asegurado que ya se ha identificado a los responsables y serán sancionados.

"Gracias a la actuación de los servicios municipales y la coordinación entre el Ayuntamiento de Santa Olalla y el Consorcio Medioambiental de la Diputación de Toledo, el contenedor quemado quedó repuesto al día siguiente", ha expresado.

Sanciones económicas

El Consistorio ha querido recordar que la ordenanza de convivencia ciudadana expresa que la quema de contenedores y el deterioro intencionado de mobiliario urbano constituyen infracciones graves, con sanciones económicas que "pueden alcanzar importes elevados".

Por último, ha pedido que quien vea "cualquier actitud sospechosa" avise al Ayuntamiento o a la Guardia Civil.