Señorío Plaza, el gran centro comercial que aterriza en la provincia de Toledo, ya tiene fecha oficial de apertura

El nuevo centro comercial que se está construyendo junto a la A-42 en Illescas (Toledo), Señorío Plaza, ya tiene fecha de apertura. Será el próximo 26 de febrero de 2026 cuando abra sus puertas el nuevo espacio de casi 90.000 metros cuadrados destinado a comercio, ocio y restauración.

Tras varios retrasos en su fecha de apertura, así lo ha confirmado este miércoles el director comercial de Señorío Plaza, Iván Ortúzar, en una entrevista en 'Hoy por Hoy Madrid Sur' de la Cadena SER.

Ortúzar ha indicado que el centro comercial tendrá "un acceso muy bueno" desde la A-42 y contará con más de 30 marcas diferentes, con espacios de todos los sectores como moda, deporte, ocio y restauración, además de hipermercados.

"Ha sido un proyecto con mucho trabajo y coordinación, con una inversión de 70 millones de euros, ubicado en un lugar estratégico en un punto intermedio entre la zona sur de Madrid y Toledo. En Illescas, en los últimos años hemos detectado un crecimiento de población porque muchas personas que trabajan en el sur de Madrid se van para allá", ha afirmado.

Y ha destacado que será "un parque muy moderno" que contará con más de 1.300 plazas de parking, tanto subterráneas como en la superficie.

Cine, bowling…

Además de los comercios, Señorío Plaza incluirá más de 12.000 metros cuadrados de ocio, con salas de cine, un parque familiar con atracciones y una bolera.

Y en cuanto a restauración, ya se han confirmado la presencia de cadenas como Dinos, VIPS, McDonalds, Burger King, Popeyes, así como restaurantes de cocina asiática y hasta un espacio de coctelería llamado Anubis.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Señorío Plaza es fruto de la alianza entre la inversora Waika, la promotora-constructora Ordesa, la empresa de arquitectura Martínez de Aspe Arquitectos y la comercializadora Wit Retail.

Además, contribuirá al desarrollo económico y social de la zona, generando más de 600 nuevos empleos directos y atrayendo a turistas y visitantes de otras comunidades autónomas.