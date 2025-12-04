"Al menos seis alumnos" de centros educativos de Toledo han intentado suicidarse esta semana, según CCOO

La Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha ha mostrado este jueves su "profunda preocupación y alarma" ante el aumento de las autolesiones y las conductas de riesgo detectadas en centros educativos de la provincia de Toledo.

El sindicato ha explicado que, en lo que va de semana, los equipos de bienestar de los centros han identificado "al menos seis intentos autolíticos", una situación que CCOO califica de "extremadamente grave" y que, en su opinión, "requiere de una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades educativas y sanitarias".

Según ha señalado la organización sindical, los propios centros están multiplicando sus protocolos de prevención ante la "ausencia de una regulación autonómica por parte de la Consejería de Educación", algo que, a juicio de CCOO, evidencia "la necesidad urgente de medidas claras y efectivas desde la administración".

El sindicato ha recordado que lleva meses insistiendo en todas las mesas de negociación en la necesidad de reducir la carga lectiva de los responsables de bienestar en los colegios e institutos. "Sin ello, es imposible desarrollar de manera efectiva esta labor fundamental", ha advertido.

CCOO ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que actúe "sin demora" y despliegue medidas inmediatas, empezando por el refuerzo de la detección y la atención especializada en todos los centros educativos mediante la incorporación de profesionales de salud mental, psicología y orientación, además de profesorado de servicios a la comunidad.

Protocolos "claros y efectivos"

También reclama "protocolos claros y efectivos" para la identificación temprana de situaciones de riesgo y autolesión, formación urgente y cualificada para el personal educativo y un compromiso firme con la prevención a través de programas de salud emocional y acompañamiento psicosocial.

"La salud y la seguridad de nuestros estudiantes no pueden esperar", ha subrayado la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, que ha alertado de que "cada día sin medidas concretas pone en riesgo su integridad física y emocional".

El sindicato ha concluido que los centros educativos "no pueden convertirse en espacios de vulnerabilidad" para el alumnado y ha reclamado "acción inmediata, recursos reales y reconocimiento a la labor de quienes trabajan por su bienestar".

Este mismo miércoles, el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituyeron la Mesa Técnica de la Prevención, Intervención y Seguimiento del Acoso Escolar, que tiene como fin dar "una respuesta homogénea" a esta problemática.

Durante su intervención ante los medios, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, destacó que durante 2024 el teléfono de atención a la infancia y a la adolescencia recibió 257 denuncias por acoso frente a las que se tomaron "medidas oportunas".

"En Castilla-La Mancha no queremos tolerar que ningún niño o niña lleve en solitario el silencio que acompaña a estas situaciones", sino "lograr una comunicación más fluida y que cada caso sea atendido desde el primer minuto", aseguró.