La Diputación de Toledo aprueba sin votos en contra el presupuesto de 199,4 millones de euros para 2026

El pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado este martes, sin ningún voto en contra, el presupuesto de la institución para 2026, que alcanza los 199.468.533 euros, lo que supone un incremento del 9,29 % respecto al ejercicio anterior.

La portavoz de la Diputación y diputada de Presupuestos, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, ha destacado que se trata de unas cuentas equilibradas, sin deuda y pensadas para toda la provincia, con el objetivo de ofrecer más servicios, más igualdad y más oportunidad a los toledanos.

De Frutos ha subrayado que nueve de cada diez euros se destinarán a inversión municipal, empleo y lucha contra la despoblación, y ha explicado que estas cuentas se han diseñado para atender a los 204 municipios de la provincia, prestando especial atención a las partidas orientadas a la inversión y al fomento del empleo.

Soledad de Frutos durante la rueda de prensa. Diputación de Toledo

El presupuesto contempla 99.738.076 euros para inversiones reales y transferencias de capital a los municipios, lo que supone un incremento del 5,66 % respecto al año anterior.

Planes

Entre las partidas más relevantes se incluyen los Planes Provinciales de Cooperación Local de Obras y Servicios, dotados con 15,5 millones de euros, 7,2 millones destinados a infraestructuras y equipamientos municipales y 1,5 millones para el Fondo de Catástrofes Naturales.

Como novedad, se incorpora el plan provincial Toledo Emplea +, con una dotación de 9,2 millones de euros, orientado a impulsar la contratación a través de políticas activas de empleo y la contratación de personal en servicios públicos.

Momento de la votación del presupuesto 2026 en el Pleno. Diputación de Toledo

El presupuesto mantiene la subvención de gasto corriente a los ayuntamientos, que asciende a 17 millones de euros y garantiza el funcionamiento de los servicios municipales esenciales, especialmente en localidades con menor capacidad económica.

La protección social se ve reforzada con 36 millones de euros destinados a programas de igualdad, conciliación y apoyo a familias vulnerables.

Reducir desigualdades

Entre estas actuaciones se incluyen la atención nutricional, becas de formación para reducir desigualdades y programas de igualdad, con un incremento de 575.000 euros, incluyendo el Plan Corresponsables, que la Diputación asume para garantizar la conciliación en toda la provincia.

En materia educativa, deportiva, cultural, turística y medioambiental, la institución destina 25,84 millones de euros, reforzando la conservación ambiental, la educación y la sostenibilidad con más de 9,3 millones, la promoción deportiva con 3,4 millones, la cultura, los museos y las asociaciones con más de 7 millones, y el turismo y la dinamización económica con más de 3 millones.

Prestación eficiente

Las transferencias a los ayuntamientos suman 69,55 millones de euros y se garantiza la prestación eficiente de los servicios supremunicipales, mientras que 21,82 millones se destinan a financiar los consorcios provinciales de Extinción de Incendios y Salvamento y de Servicios Públicos Medioambientales.

De Frutos ha insistido en que se trata de unas cuentas sólidas, responsables y plenamente orientadas a atender las necesidades de la provincia y de los toledanos, reforzando la igualdad, la inversión y el empleo, y manteniendo el foco en la lucha contra la despoblación, consolidando así un presupuesto que busca ofrecer más oportunidades y servicios a todos los municipios de Toledo.