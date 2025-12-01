La Junta de Gobierno de Talavera de la Reina contrata por 1,1 millones de euros el servicio de grúa para cuatro años

El portavoz del Gobierno municipal de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, en rueda de prensa.

La Junta de Gobierno de Talavera de la Reina ha aprobado el expediente de contrato del servicio de grúa para la inmovilización, retirada y traslado al depósito de vehículos municipal por 1,1 millones de euros.

Así lo ha confirmado en el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, este lunes en una rueda de prensa en la que ha detallado que este contrato tendrá una duración total de cuatro años con una posibilidad de prórroga de uno más.

En otro orden de cosas, también se ha aprobado la segunda certificación del contrato mixto de obra para la construcción de una cubierta retráctil en el polideportivo José Ángel de Jesús Encinas. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 180.894 euros, ha detallado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, la Junta ha dado luz verde a un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo en materia de control poblacional en cuanto a identificación y vacunación de animales a nombre del Ayuntamiento que se encuentran en el centro de acogida.

Este acuerdo posibilitará un máximo de 400 identificaciones de animales que se encuentren en este recurso asistencial y 400 vacunas contra la rabia para estos animales sin coste alguno y que supondrá un ahorro de 3.132 euros para las arcas municipales, ha destacado García-Barroso.

En esta materia, también se ha aprobado un convenio de colaboración con la empresa Celema Veterinario SL para colaborar con la veterinaria municipal en la realización de las esterilizaciones de los gatos incluidos dentro del proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno), por el que la empresa cederá sus instalaciones un día al mes para llevar a cabo estas actuaciones.