La escultura de la líder comunera María Pacheco ya se alza en Toledo: Page asistirá mañana a su inauguración

La estatua ya está instalada, con la cara tapada, frente a la puerta de acceso a la biblioteca regional del Alcázar de Toledo.

La escultura de la comunera María Pacheco, conocida como la 'Leona de Castilla' por su defensa de las libertades frente al rey Carlos I, ya se alza en el Casco Histórico de Toledo. La escultura ha sido instalada este lunes en la confluencia entre las calles Carlos V y Horno de los Bizcochos, ubicada frente a la puerta de la Biblioteca Regional, en el emblemático Alcázar de Toledo.

La pieza monumental, que alcanza los 4,5 metros de altura incluyendo el pedestal, es obra del artista toledano Julio Martín de Vidales. El escultor es reconocido por ser el autor de otras importantes obras en la ciudad, como la estatua de su marido, Juan de Padilla (instalada en la plaza homónima en 2015), y la de Garcilaso de la Vega.

Vidales, que ha trabajado en el proyecto durante cuatro años desde los primeros bocetos, supervisaba esta mañana la colocación de la estatua de bronce, expresando su gran satisfacción con el resultado final.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presidirá la ceremonia de inauguración oficial este martes 2 de diciembre a las 12:00 horas, según han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes próximas al líder socialista. Estará acompañado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, así como el propio escultor y otras autoridades.

La iniciativa y su financiación provienen del Parlamento autonómico. Bellido destacó recientemente la trascendencia de la líder comunera, señalando que el acto servirá para que la sociedad y los visitantes "conozcan una figura que quizá haya sido opacada" frente a los héroes de la batalla de Villalar.

María Pacheco fue una activa líder, junto a Juan de Padilla, en la Guerra de las Comunidades de Castilla. Tras la ejecución de Padilla en la Batalla de Villalar en 1521, ella asumió el liderazgo de la resistencia comunera, manteniendo la ciudad de Toledo en pie de guerra durante nueve meses hasta que, finalmente, tuvo que exiliarse en Portugal en 1522, donde falleció en 1531.