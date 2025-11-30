Tragedia en Toledo: muere un joven de 18 años al ser atropellado cuando circulaba en patinete por la TO-23

Un joven de 18 años que circulaba en patinete ha fallecido este domingo a consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 1 de la TO-23, que une los barrios de Santa Bárbara y el Polígono.

Según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha, un turismo ha atropellado a un patinete en el que viajaban dos personas. El suceso ha tenido lugar a las 19:45 horas de la tarde.

Como consecuencia del impacto, el joven ha muerto en el acto. La otra ocupante del patinete, una mujer sobre la que todavía no hay datos de edad, ha resultado ilesa.

El aviso ha movilizado a una UVI móvil y a una ambulancia, aunque los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del chico.

Al lugar también se ha desplazado Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil.