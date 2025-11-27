Un curioso vídeo a color muestra cómo era Toledo hace 80 años: niños jugando, un estanco que ya no existe...

Un niño toledano monta en burro junto a la Puerta del Cambrón de Toledo en los años 40.

La Filmoteca Histórica Toledana, el canal de YouTube de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ha publicado este jueves una nueva grabación fruto del convenio de colaboración con la Cinémathèque de Bretagne.

El vídeo, obra del francés René Picard (1887-1975), muestra imágenes de Toledo en dos momentos distintos del siglo XX: los años cuarenta y los años sesenta.

La grabación arranca por la parte más moderna, registrada hacia 1965, con escenas urbanas llenas de vida. Destaca el ajetreo de la plaza de la Magdalena, con un Seat 600 descendiendo hacia la calle Tornerías, o las coloridas imágenes de los jardines del Museo del Greco, repletos de flores, antes de pasar por el claustro de San Juan de los Reyes.

La cámara de Picard también recorre la zona del Valle y ofrece detalles como el estado ruinoso de la Torre del Hierro junto a la plaza del Diamantista, años antes de su restauración. El puente de San Martín aparece aún siendo cruzado por vehículos, pues el puente de la Cava todavía no había sido proyectado.

Años 40

La segunda parte, la más antigua, comienza en el minuto 2:04 y contiene valiosas imágenes a color de la década de los cuarenta. La ciudad conservaba entonces las heridas de la guerra, visibles en el patio del Alcázar todavía sin reconstruir durante la visita institucional de unos militares.

Lo mismo ocurre en la iglesia de San Miguel, con las cubiertas destrozadas tras los bombardeos de 1936, o en el Hospital de Santa Cruz, que aparece sin su linterna central debido al mal estado en el que quedó.

Una de las escenas más sorprendentes muestra una irreconocible calle Reyes Católicos, en su cruce con la calle del Ángel. Allí aparece una niña jugando tras la reja de la ventana de su casa —derribada años después—, en el espacio donde hoy se ubica la plaza del Sofer.

A su lado, se aprecia el antiguo estanco. La vía presenta una configuración muy distinta a la actual, antes del ensanche que supuso el derribo de la parte del monasterio de San Juan de los Reyes donde estaba la puerta del Pelícano.

El vídeo recoge además otros rincones de la ciudad, como las inmediaciones de la puerta del Cambrón, con numerosos niños a su alrededor —uno de ellos montado en un burro—, la calle de la Plata a la altura del número 3 o la torre de Santo Tomé.