La Policía Nacional pondrá en marcha un Plan de Comercio Seguro en Toledo esta Navidad: más vigilancia, drones...

La Policía Nacional intensificará en Toledo su actividad con el Plan de Comercio Seguro de cara a la Navidad, una iniciativa que tiene el objetivo de favorecer las condiciones de seguridad de los establecimientos, los servicios que proporcionan y sus clientes.

Según ha informado la Comisaría Provincial de Toledo, se reforzarán las labores propias de seguridad ciudadana con medidas "de carácter especial". Será con reuniones de coordinación con la Policía Local de Toledo y el sector comercial y "contactos directos" entre los comerciantes y el personal de la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.

Además, se celebrarán reuniones de carácter informativo y preventivo con el sector, al que se ofrecerá un servicio presencial y más cercano. Y se intensificará la vigilancia en las zonas comerciales de la ciudad.

La Policía también dará especial relevancia al patrullaje con drones en las zonas de ocio y de mayor afluencia de personas para contribuir al aumento de la seguridad ciudadana.

Primera reunión

La primera de las reuniones de coordinación ha tenido lugar este miércoles y en ella se han abordado, entre otros asuntos, las líneas a seguir para reforzar la colaboración directa con el sector de seguridad privada y el tejido empresarial.

El eje principal del encuentro ha sido la prevención. Durante la cita se ha entregado a los asistentes la Guía del Plan Comercio Seguro, que explica las medidas de seguridad que se deben implementar en los comercios, centradas en cómo actuar ante situaciones que no ofrezcan garantías, cuáles son las formas delictivas más comunes y cómo actuar en caso de que sean víctimas de un hecho delictivo.