Toledo

Plena Inclusión se une al Consejo Social de la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura en 2031

Refuerza la presencia de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en un espacio estratégico que orientará las líneas de trabajo cultural de la ciudad.

Plena inclusión Castilla-La Mancha ha formalizado este miércoles su incorporación al Consejo Social de la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura en 2031, sumándose así al proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Toledo para situar a la ciudad como referente cultural europeo en la próxima década.

La adhesión se ha llevado a cabo en un acto celebrado en el Ayuntamiento, donde la organización ha manifestado su compromiso con una candidatura que apuesta por la participación, la convivencia y la diversidad como señas de identidad. Con su incorporación, Plena inclusión CLM refuerza la presencia de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en un espacio estratégico que orientará las líneas de trabajo cultural de la ciudad de cara a 2031.

Daniel Collado, director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, ha rubricado dicha adhesión y ha destacado la importancia de que un proyecto de esta magnitud cuente con la perspectiva y la experiencia de las entidades sociales: "Toledo tiene una larga historia como ciudad abierta al encuentro entre culturas. Que la candidatura de 2031 integre esa mirada inclusiva es fundamental para construir una cultura realmente compartida, accesible y representativa".

La participación de Plena inclusión CLM en el Consejo Social permitirá aportar la visión de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, promoviendo su presencia activa en la vida cultural de Toledo, así como el impulso de medidas que garanticen la accesibilidad, la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades.

Desde la organización se considera que esta candidatura representa una oportunidad para reforzar el papel de la cultura como motor de cohesión social, innovación y transformación comunitaria. La cultura -han señalado- solo es completa cuando es accesible para todas las personas.

Plena inclusión Castilla-La Mancha agradece al Ayuntamiento de Toledo la invitación a formar parte de este órgano y reafirma su compromiso para trabajar conjuntamente en un proyecto que mira al futuro sin perder de vista los valores que han hecho de Toledo una ciudad singular a lo largo de su historia.

Encuentro con la Plataforma Regional

En este contexto, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la concejala de Asuntos Sociales e Inclusión, Marisol Illescas, han recibido hoy en las Casas Consistoriales a un grupo de miembros de la Plataforma Regional de Representantes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que impulsa Plena inclusión Castilla-La Mancha.

Entre ellos, se encontraban Jesús Castellanos, presidente de la Plataforma y miembro de Apanas; María García, secretaria y miembro de Las Encinas; Santiago Izquierdo, miembro de Futucam y Beatriz Prieto, de Fundación Madre de la Esperanza.

Durante el encuentro, los integrantes de la Plataforma han planteado a Velázquez -en calidad de alcalde de la capital regional- demandas y necesidades del colectivo relacionadas con la accesibilidad cognitiva, vivienda, empleo o acceso a la cultura.

Con esta reunión y con la incorporación al Consejo Social, Plena inclusión Castilla-La Mancha reafirma su compromiso de seguir trabajando junto a las instituciones para avanzar en los derechos, la participación y la inclusión plena de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en todos los ámbitos de la vida pública, incluida la cultura.