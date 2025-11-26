Las biopsias acumulan dos meses de retraso en el hospital de Toledo y las citologías hasta ocho, según CSIF

CSIF ha denunciado que el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo acumula una demora "injustificable" a la hora de analizar las muestras de los pacientes y ofrecer los resultados de las pruebas diagnósticas que no son preferentes.

Un retraso que el sindicato achaca al hecho de que los profesionales sanitarios que trabajan en los laboratorios sufren desde hace un año episodios de intoxicación, sin que se haya identificado hasta el momento su origen.

En todo este tiempo, los trabajadores han sufrido mareos, cefaleas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, úlceras oculares, sangrados nasales, alteraciones tiroideas, medulares o ferropenia. Pese a ello, según CSIF, desde el pasado mes de enero la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no concede bajas a los afectados, aduciendo que no se puede establecer el origen laboral de las lesiones.

Importantes demoras

Rosa Salort, delegada de CSIF y trabajadora del servicio, ha explicado este miércoles durante una rueda de prensa que las citologías ginecológicos de cribado acumulan un retraso de hasta ocho meses, cuando lo habitual era alrededor de dos.

Una demora que afecta también a las biopsias, cuyos resultados se están dando en alrededor de dos meses, "un tiempo de retraso considerable cuando se trata de detectar precozmente un cáncer".

Una de las trabajadoras de los laboratorios con el ojo enrojecido.

"Hay pacientes que están a la espera de conocer el resultado de las pruebas y es muy grave. Puede haber consecuencias clínicas importantes", ha advertido Salort, que ha señalado que "siempre ha habido retraso por causas coyunturales, como la falta de patólogos, pero la situación ahora es insostenible".

Por otra parte, CSIF ha denunciado que todas las biopsias recibidas desde el 3 de septiembre que no entraban en el protocolo de prioridad iban a ser externalizadas. El sindicato ha advertido de que todavía se desconoce si las citologías ginecológicos seguirán el mismo camino.

"No estamos desarrollando nuestra labor en condiciones normales y, además, han disminuido los aparatos con los que trabajamos al estar en otra sala", ha lamentado la sindicalista.

Salort, además, ha recordado que las constantes intoxicaciones ya han generado más de 400 partes de incidencia y un clima de "miedo y angustia" entre el personal, que continúa experimentando síntomas compatibles con "efecto tóxico de gases o envenenamiento agudo".

Denuncias

Victoria Gutiérrez, responsable de CSIF Sanidad Toledo, ha explicado que el sindicato ha interpuesto hasta cuatro denuncias ante Inspección de Trabajo y también solicitó medidas cautelares para el cierre del laboratorio, que fueron desestimadas por el Juzgado de lo Penal de Toledo "a pesar del criterio de la Fiscalía".

"La Audiencia Provincial ha admitido a trámite nuestro recurso porque es necesario depurar responsabilidades y garantizar la protección de los trabajadores ante posibles secuelas permanentes. Solo así podrán reclamar indemnizaciones y el reconocimiento de una enfermedad profesional en caso de efectos adversos graves e irreversibles por exposición a agentes cancerígenos o mutáremos", ha señalado.

Por otra parte, para evaluar posibles riesgos, CSIF ha solicitado la intervención del Consejo de Seguridad Nuclear, cuyos técnicos realizaron este martes 25 de noviembre mediciones por posible exposición radiológica o electromagnética en los laboratorios del hospital. Los resultados están pendientes de conocerse.

Cronología

CSIF ha recordado en una nota de prensa que el primer episodio de intoxicaciones se registró el 27 de noviembre de 2024, cuando dos trabajadores necesitaron atención sanitaria tras estar expuestos a una sustancia no identificada.

En diciembre, hasta 34 profesionales se encontraban de baja a pesar del uso de equipos de protección individual, y se vieron afectados también los laboratorios de Genética, Microbiología, Hematología y Bioquímica, así como otros servicios, como el Banco de Sangre.

Erupción cutánea sufrida por uno de los técnicos.

En enero de 2025, mediciones externas detectaron que se habían superado los valores límites de exposición a formaldehído, y en febrero volvió a producirse otra intoxicación masiva.

A pesar del cierre temporal de la sala de tallado, la restricción del uso de formaldehído, la revisión del sistema de climatización y las medidas de protección química, la sintomatología persiste y no se ha identificado todavía el foco de las intoxicaciones.

Petición de cierre

Por todo ello, CSIF ha exigido a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo el cierre temporal del laboratorio para una revisión completa de las instalaciones y el traslado de la actividad a un espacio seguro.

Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. JCCM

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha destacado que "desde el principio el Sescam ha tomado todas las medidas preventivas" para garantizar que los trabajadores puedan hacer su labor "con la seguridad necesaria".

"Los datos siguen siendo negativos", ha apuntado refiriéndose a todos los análisis de toxicidad realizados, Pese a que ha dicho que puede entender a los trabajadores, ha afirmado que "cada vez son más los actores que entienden que la situación ni mucho menos es tan grave como se apunta, porque cuando los resultados son negativos es muy difícil explicar otras cuestiones".