La ONG 'Socorro de los Pobres' de Toledo hace un llamamiento urgente para que se donen leche y alimentos no perecederos

La ONG 'Socorro de los Pobres' de Toledo ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía para colaborar "con especial énfasis" en la recogida de leche. También han pedido otros alimentos no perecederos, ante el incremento constante de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social que acuden a la organización en busca de ayuda.

"Necesitamos especialmente leche, galletas y otros productos para el desayuno de los niños. Queremos garantizar que ningún niño se quede sin desayuno", han detallado.

La ONG ha invitado a todas las personas, empresas y entidades que puedan colaborar a entregar sus donaciones en la sede de la Bajada de San Martín de la capital castellanomanchega.

"El apoyo ciudadano es esencial para poder seguir cubriendo las necesidades básicas de tantas familias que dependen de nosotros", ha afirmado.

Asimismo, han detallado su contacto, a través del 619566939 o del correo electrónico ongsocorrodelospobres3@gmail.com.

El horario para la entrega de donaciones es de 17 a 19 horas los martes y de 9 a 13 horas los miércoles.