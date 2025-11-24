Talavera de la Reina adelanta el encendido navideño al Black Friday para favorecer "la afluencia de visitantes"

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha adelantado el encendido de la iluminación navideña a este viernes, 28 de noviembre, con el objetivo de hacerlo coincidir con el Black Friday y así posibilitar la "afluencia de visitantes".

Así lo ha remarcado el alcalde talaverano, José Julián Gregorio, durante la rueda de prensa en la que, junto a la concejala de Festejos, María Pilar Guerrero, ha dado todos los detalles sobre la programación navideña.

Gregorio ha apuntado que en los actos que conforman el programa han buscado "llenar la ciudad de música, tradición, ilusión y convivencia familiar”. El punto de partida será ese encendido de los 1,1 millones de puntos LED que conforman el alumbrado y que harán que la “zona centro luzca en todo su esplendor".

Durante el acto de encendido, también habrá una zambombada a cargo de la Academia Sal y Canela y un vino navideño para los asistentes.

El pregón navideño correrá a cargo del consiliario de la Asociación Diocesana de Belenistas y el párroco de San Juan Pablo II de Illescas, Javier Manuel García.

Programación

La concejala ha anunciado que la inauguración del Belén Municipal será el 16 de diciembre a las 12:00 horas en la Puerta Noble del Ayuntamiento, donde el coro del Colegio Sagrados Corazones y habrá una degustación de vino y pastas. Este belén se podrá visitar hasta el sábado 4 de enero, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas, de lunes a sábado.

El 19 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Plaza del Pan y a cargo de la Asociación de vecinos Fray Hernando, se celebrará una recreación del Pueblo de Belén, que se repetirá el 3 de enero.

Una de las novedades de este año es la Recepción de la Luz del Belén, un recorrido simbólico encabezado por la Virgen María y San José en borriquillo, que paseará por las calles de la ciudad el 20 de diciembre.

Para los niños de Talavera, Papá y Mamá Noel recibirán cartas en la Plaza de la Trinidad los días 22, 23 y 24 de diciembre de 11:30 a 13:30, y el Cartero Real estará del 26 de diciembre al 4 de enero.

Además, el tren de Navidad paseará por la ciudad desde el 26 de diciembre y el 4 de enero con salida en la Avenida Salvador Allende.

Por último, Guerrero ha señalado que el 5 de enero se realizará la cabalgata de los Reyes Magos, por su recorrido habitual.

El presupuesto del Ayuntamiento de Talavera de la Reina para las Navidades es de 85.000 euros, una cifra similar a la del pasado año, pero que ha permitido “incrementar el número de actividades y mejorar la oferta gracias a una gestión eficiente”, ha subrayado la concejala.