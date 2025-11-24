Mercadona abre un nuevo supermercado de 1.664 m² en esta ciudad de la provincia de Toledo: generará 52 empleos

Mercadona, la famosa cadena de supermercados de origen valenciano, ha abierto un nuevo supermercado en la localidad toledana de Illescas que integra su recién implantado modelo de tienda eficiente.

La compañía dirigida por Juan Roig ha invertido 5,98 millones de euros en este establecimiento situado

en la calle Talavera que cuenta con una superficie de ventas de 1.664 metros cuadrados y dará empleo estable a 52 personas.

Incorpora una de las secciones más demandadas, 'Listo Para Comer', que ofrece una amplia oferta de platos tradicionales ya cocinados como arroces, croquetas, tortillas y bocadillos que siguen afianzándose como una alternativa gastronómica para aquellos que van 'justitos' de tiempo.

Sección de 'Listo para Comer' del Mercadona de Illescas. Mercadona

De los 22 Mercadona que se ubican en la provincia de Toledo, 19 ya cuentan con este apartado de comida lista para comer. Este nuevo supermercado eficiente de Illescas dispone de espacios amplios y diáfanos que facilitan la entrada de luz natural y un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas, lo que supone reducir hasta un 40% el consumo energético respecto al modelo de tienda convencional.

Esto no es todo, los clientes se podrán desplazar en su vehículo privado al contar con un aparcamiento de 116 plazas, cuatro de ellas para vehículos eléctricos. El horario de apertura de la tienda será de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas.

Sección de fruta del Mercadona de Illescas. Mercadona

Con esta nueva apertura, la cadena cuenta con 72 supermercados en Castilla-La Mancha, 61 de ellos ya integrados en el modelo de tienda eficiente. Esto sitúa la cifra de empleados de Mercadona a nivel regional en 3.740 personas, habiéndose creado 224 vacantes en el último año.