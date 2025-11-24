Florentino Delgado, edil de Vox en Toledo, recibe el alta tras sufrir una indisposición este lunes en el Ayuntamiento

El concejal de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Toledo, Florentino Delgado, ha recibido el alta médica este lunes por la tarde tras sufrir una indisposición a primera hora de la mañana.

El edil se encontraba a punto de iniciar la ronda de comparecencias para presentar los presupuestos municipales de 2026 cuando comenzó a encontrarse mal. Rápidamente fue trasladado al hospital. Tras el susto inicial, el concejal de Vox ya se encuentra en su domicilio, aunque deberá someterse a varias pruebas médicas complementarias en los próximos días, según han informado fuentes de la formación a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Las tres comisiones convocadas para este lunes tenían previsto su inicio a las 9:30 horas con la intervención de Florentino Delgado. A causa de su indisposición, los cuatro grupos municipales con representación en el Consistorio decidieron cancelar la sesión y retomar las comparecencias a las 10:30 horas.

Este martes se celebrarán las dos comisiones previstas con anterioridad, además de la que fue cancelada este lunes. La intervención correspondiente al edil de Planeamiento Urbanístico será asumida por el portavoz de Vox, Juan Marín, en el caso de que Delgado no pueda incorporarse a la actividad municipal.

Todos los grupos municipales se han preocupado e interesado por el estado de salud de su compañero y han preguntado por su evolución a lo largo de la jornada.