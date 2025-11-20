El presupuesto del Ayuntamiento de Toledo para 2026 crece hasta los 117,4 M: Vox presiona y se abstiene

Nuevo avance en la tramitación del presupuesto de 2026 del Ayuntamiento de Toledo. El primer paso en la tramitación oficial ha sido aprobado, aunque sin el consenso entre el bipartito PP-Vox, ya que la formación minoritaria del Gobierno municipal se ha abstenido en la Comisión Extraordinaria de Hacienda celebrada este jueves, destinada a presentar el documento a los grupos municipales.

El anteproyecto del presupuesto municipal para 2026 asciende a 117.475.000 euros, lo que supone un incremento de 8,3 millones de euros respecto a las cuentas de 2025, es decir, un 7,6 % más.

Este presupuesto refleja "la apuesta del equipo de Gobierno por reforzar los servicios públicos y aumentar la inversión en la ciudad", y garantiza la estabilidad financiera, “sin subir los impuestos a los toledanos”, según ha señalado el concejal de Hacienda, Juan José Alcalde.

En este sentido, ha subrayado que la partida de inversiones reales aumenta un 155,4 %, pasando de los 3,4 millones del presupuesto de 2025 a los 8,8 millones para 2026, lo que incluye, entre otras, obras relevantes como las nuevas dependencias de la Policía Local.

El concejal de Hacienda ha destacado que se trata de "un presupuesto responsable, realista e imprescindible para seguir impulsando la modernización de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los toledanos".

La vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares, ha instado al PP a tener en cuenta algunas modificaciones antes de dar su respaldo definitivo. En este sentido, ha expresado que su objetivo es aprobar las cuentas públicas para 2026, pero que antes es necesario ajustar aspectos como la eliminación de subvenciones a cooperación internacional y las asignaciones a los grupos políticos. "Esto implicaría mover un 0,36 % del presupuesto", ha señalado, añadiendo que Vox representa el 30 % del equipo de Gobierno local y que su postura debe ser escuchada.

El calendario

Con la presentación del anteproyecto en la Comisión, se inician los trámites para la aprobación del presupuesto municipal. La próxima semana, los concejales comparecerán para explicar los presupuestos de sus respectivas áreas de gobierno.

Así, el lunes 24 de noviembre se celebrarán las Comisiones de las Áreas de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, Cultura, Patrimonio y Hacienda, y Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno.

El martes 25 de noviembre se celebrarán las Comisiones de las Áreas de Servicios Sociales, Educación y Familia, y Seguridad, Transporte e Interior. Además, se abrirá el plazo para presentar enmiendas, que finalizará el 5 de diciembre a las 12:00 horas.

Una vez estudiadas las alegaciones, el 15 de diciembre se celebrará la Comisión de Hacienda, y el pleno de debate y aprobación definitiva de las cuentas municipales tendrá lugar el 18 de diciembre.