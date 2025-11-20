Cedillo defiende en la FEMP el papel de las diputaciones: "Sostienen día a día la vida de los pueblos"

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha ensalzado el papel que juegan las diputaciones como "administraciones de proximidad" en el objetivo de lograr "la cohesión territorial y social" que "sostienen, día a día, la vida de nuestros pueblos".

Cedillo se ha expresado así durante su participación en la mesa 'La provincia, plataforma de articulación del territorio' programada dentro de la Jornada sobre el Futuro de las Diputaciones Provinciales, organizada en Madrid por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha informado la Diputación en nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que el papel de las diputaciones es "asegurar que ningún municipio quede atrás por falta de medios, recursos o capacidad técnica" y ha defendido la necesidad de situar las políticas rurales en el centro de la agenda pública y dar la importancia que merece a la lucha contra la despoblación.

Cedillo ha recalcado que como "mujer rural, alcaldesa de pueblo y presidenta de una Diputación provincial", cuenta con una "triple mirada" que le obliga a "poner a las personas en el centro de cada decisión".

De esta manera, ha destacado la relevancia de los servicios básicos en la vida de la población rural y, en este sentido, ha manifestado que sabe "lo que se siente cuando un consultorio abre más días, o cuando una carretera se arregla, porque en los pueblos eso no es una obra, es esperanza".

Realidad rural

Por ello, ha considerado que los municipios rurales deben situarse "en el centro de las políticas públicas", y que necesitan marcos normativos más sencillos, subvenciones ágiles y financiación adaptada al tamaño de los proyectos rurales.

Además, ha añadido que las diputaciones son "protagonistas principales" de la lucha contra la despoblación porque "pueden transformar buenas ideas en soluciones concretas" y porque conocen cada carretera, cada consultorio, cada alcalde y cada necesidad.

Por último, ha reclamado una coordinación "real" entre administraciones para afrontar la despoblación y, a este respecto, ha aseverado que "este desafío no admite discursos vacíos; exige recursos, cooperación y valentía política", ha concluido.