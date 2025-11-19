El aviso de los médicos en Toledo: "Sin más presupuesto y personal, el Plan de Atención Primaria es papel mojado"

La Atención Primaria (AP) sanitaria en Castilla-La Mancha se enfrenta a un cambio de modelo bajo la premisa de que "hay que ser valientes" para abordar los desafíos que presenta en la región, marcados por "el envejecimiento, la cronicidad, la dispersión geográfica y la despoblación".

Esta fue la principal conclusión del debate celebrado en Toledo este martes en el marco de una jornada organizada por el Colegio Oficial de Médicos, que reunió a Eva García Camacho, secretaria general del organismo, y a distintos colegiados, con Ángeles Martín Octavio, directora general de Atención Primaria, para analizar el Plan de Salud de Castilla‐La Mancha.

Aunque García Camacho ofreció una valoración positiva al considerar el Plan "un avance" que "puede ayudarnos mucho", alertó sobre las condiciones laborales de los sanitarios y los retos. La secretaria general focalizó su preocupación en el aumento de las tasas del síndrome de 'burnout' -estrés crónico laboral- y el problema social de las agresiones, que junto a las listas de espera, requieren una respuesta "integral", señaló.

Una de las diapositivas utilizada por la directora general en su exposición.

El debate se endureció con la voz de los facultativos. El médico Alberto Berrocoso, vocal de Atención Primaria Rural, advirtió sin rodeos que el Plan de Salud H3.0 corre un riesgo si no cuenta con un sustento económico. "Si no se dota de más presupuesto y personal, se queda en papel mojado", avisó. En la misma línea, Francis Rodríguez, vicepresidente tercero del Colegio, preguntó directamente a la directora general por el mecanismo de financiación que sostendrá la estrategia.

Los profesionales criticaron la lentitud en la desburocratización, un objetivo del Plan que se lleva persiguiendo "años". Exigieron liberar a los médicos de la carga administrativa, ejemplificando que "no es lógico que un médico reciba en consulta a un paciente para hacer dos clics, un trámite y se vaya", comentó Berrocoso, pidiendo también que la enfermería especializada en esta área se quede en consulta.

Frente a estas demandas, Martín Octavio defendió que el plan "tiene dotación y un estudio de viabilidad" y destacó que la transformación pasa por un cambio de concepto, pasando "de hablar de sanidad a hablar de salud", con el foco en la prevención y la salud comunitaria, alineado con las ocho líneas estratégicas del Ministerio de Sanidad 2025-2027.

Martín Octavio admitió que Castilla-La Mancha es una comunidad "infrafinanciada" por el Estado al no contemplar criterios de dispersión y despoblación. Pese a ello, defendió que la región es la "segunda" autonomía que más ha aumentado su inversión en Atención Primaria desde 2022, destinando el 28 % del gasto a este nivel asistencial, crucial dado que el 75 % del gasto está ligado al paciente crónico.

Defendió la fuerte inversión realizada en equipamiento para aumentar la capacidad diagnóstica y resolutiva, citando la dotación de 129 ecógrafos adicionales con una inversión de 3,2 millones de euros. También destacó la compra de 85 retinógrafos (más de 2,5 millones de euros) para la prevención de la ceguera por retinopatía diabética, la adquisición de 300 ECG digitales, 186 desfibriladores y la inversión de 3,3 millones de euros en 18 salas de radiología para atención completa.