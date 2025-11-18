Nuevo paso para la futura Unidad de Daño Cerebral de Toledo: la demolición del edificio costará 432.500 euros

La Diputación de Toledo ha dado un paso decisivo hacia la construcción de la futura Unidad de Daño Cerebral Adquirido al adjudicar los trabajos de demolición del pabellón 3 de la Residencia Social Asistida San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica, el espacio donde se levantará el nuevo centro especializado.

La empresa navarra Construcciones y Desmontes Ribera Navarra, S.A., con sede en el municipio de Cintruénigo, será la encargada de ejecutar esta obra, que abarca la demolición completa del edificio, la explanación y la limpieza del terreno. El contrato se ha formalizado por un total de 432.421,75 euros.

Esta cifra supone un significativo ahorro para las arcas provinciales, ya que la adjudicación final se sitúa un 44,47 % por debajo del precio inicial de licitación, que ascendía a 778.639,95 euros. El plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses, contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo.

El contrato despertó un gran interés en el sector de la construcción, con un total de 16 empresas presentando sus ofertas a la Diputación, de las cuales tres fueron excluidas por presentar ofertas consideradas como anormalmente bajas o temerarias.

Las propuestas económicas oscilaron entre los 271.080,18 euros (la más baja) y los 635.414,4 euros (la más alta) antes de la aplicación de los criterios de exclusión.

Entre las 13 empresas clasificadas se encontraban, además de la adjudicataria, sociedades como Gosadex SL - Gévora Construcciones SA, Conegoal S.L., Inmeva Infraestructuras, S.L., Devolconsa, S.L., Proimancha Ingeniería y Construcción S.L., Viales y Obras Públicas, S.A., Excavaciones Graval SL, Construcciones Antolín García Lozoya, S.A., Demoliciones Dema, S.L., OCR Extremadura, Imesapi, S.A. y Espina Obras Hidráulicas, S.A.U. - Desarrollos Técnicos Ardosan CS.

Paso previo para la construcción del nuevo edificio

Esta demolición es el paso previo para la construcción de la Unidad de Daño Cerebral, un proyecto sociosanitario de gran envergadura para la provincia. Según el Plan Funcional, el centro estará dotado de 40 camas para hospitalización y 40 plazas para rehabilitación ambulatoria o de hospital de día, con una superficie construida de 5.885 metros cuadrados, y se estima que podrá atender hasta 400 pacientes al año.

La inversión global para la construcción de este centro pionero superará los diez millones de euros y se erigirá como un recurso fundamental para ofrecer una atención integral y evitar el desplazamiento de pacientes y familias fuera de la provincia o de la región para recibir rehabilitación especializada tras sufrir un ictus, un accidente o una enfermedad neurodegenerativa.