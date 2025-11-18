La Diputación de Toledo cambia de estrategia en el fomento del empleo y prepara un plan propio de 9,2 millones

La Diputación de Toledo da un giro a su política de fomento del empleo y prepara por primera vez un plan propio que será gestionado directamente por la institución provincial. El nuevo programa, denominado "Toledo Emplea +", cuenta con una partida de 9,2 millones de euros incluida en el proyecto de presupuestos para 2026, que ha sido presentado este martes. Hasta ahora, la institución provincial se limitaba a sumarse y cofinanciar el plan de empleo de la Junta de Comunidades, sin disponer de una iniciativa propia.

La portavoz y diputada de Presupuestos, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, ha subrayado que este nuevo programa nace con vocación municipalista. "No es ni complemento ni sustituto, sino el plan que queremos realizar teniendo en cuenta las necesidades de los ayuntamientos. Para que los ayuntamientos sientan que la Diputación está detrás de ellos", ha explicado.

De Frutos ha señalado que el objetivo es que la cuantía presupuestada permita que el plan "llegue a todos los municipios de la provincia". Preguntada por si esta decisión supone renunciar a la cofinanciación del plan de empleo regional, la portavoz ha precisado que la institución no ha adoptado aún una decisión definitiva. "No tenemos la información necesaria. Estaremos en las negociaciones (con el Gobierno regional) e intentaremos que responda a las necesidades de nuestros pueblos. No quita que en un futuro Plan estemos con ellos", ha afirmado.

Casi 200 millones

La portavoz ha detallado los ejes generales del presupuesto para 2026, que asciende a 199.468.533 euros, un 9,29 % más que en el ejercicio anterior. El Gobierno provincial —formado por PP y Vox— ha destacado que nueve de cada 10 euros de las cuentas se destinarán a empleo, inversión municipal y lucha contra la despoblación.

El mayor esfuerzo inversor se dirige directamente a los ayuntamientos. La Diputación reserva 99.738.076 euros a inversiones reales y transferencias de capital en los municipios, un aumento del 5,66 % respecto a 2025. Entre las partidas incluidas figuran 15,5 millones para los Planes Provinciales de Cooperación Local de Obras y Servicios; 7,2 millones para infraestructuras y equipamientos municipales; 1,5 millones para el Fondo de Catástrofes Naturales; y 0,4 millones para el programa de Anejos. Además, mantiene 17 millones de euros para gasto corriente en los ayuntamientos con el fin de asegurar la prestación de servicios esenciales.

Protección social

El presupuesto refuerza también las políticas sociales, con más de 36 millones de euros destinados a protección y promoción social, cohesión e igualdad. Entre las partidas detalladas figuran 2,43 millones para el servicio de atención nutricional a personas mayores y dependientes; 489.600 euros en becas de formación; 550.000 euros para programas de familias y entidades; 400.000 euros para equipamientos sociales; y 1.267.975 euros para Promoción de la Igualdad, que supone un incremento de 575.000 euros respecto al año anterior.

Varios diputados que forman parte del equipo de gobierno de la Diputación de Toledo.

En servicios supramunicipales, la Diputación dedica 21,82 millones a los consorcios de Extinción de Incendios y Salvamento y al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales. En materia cultural, deportiva, turística y medioambiental, las cuentas recogen 25.843.746 euros: más de 9,3 millones para conservación ambiental y desarrollo sostenible; 3,4 millones para deporte provincial; más de 7 millones para cultura; y más de 3 millones para turismo y dinamización económica.

De Frutos ha defendido que el presupuesto se elabora "atendiendo a criterios de prudencia, equilibrio y sostenibilidad financiera", con ingresos y gastos equilibrados, sin necesidad de endeudamiento y manteniendo la capacidad de ahorro y autofinanciación.

"Sólidas y equilibradas"

La portavoz ha cerrado su intervención subrayando que son "unas cuentas sólidas, responsables y equilibradas" que refuerzan la cooperación con los ayuntamientos, fomentan el empleo y la formación, protegen a los colectivos más vulnerables y permiten que "la Diputación llegue de manera efectiva a todos los pueblos y ciudadanos".

De Frutos, preguntada sobre la tramitación de los presupuestos de 2026, ha informado de que este mismo martes se ha celebrado la primera comisión informativa y que a partir de ahora comenzará la fase de enmiendas y de negociaciones con los distintos grupos políticos.

En ese sentido, ha explicado que la intención es que las cuentas sean aprobadas por unanimidad, contando con el apoyo del PSOE, y que puedan aprobarse definitivamente en pleno antes de que acabe el año para que el 1 de enero de 2026 estén en vigor.