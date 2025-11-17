Lanzan un bono comercio con descuentos del 20 % para la campaña de Navidad en Toledo, Talavera, Illescas y Torrijos

El alcalde de Toledo, el vicepresidente de la Diputación y representantes de los empresarios y comerciantes han presentado la propuesta.

La Asociación de Comerciantes de Toledo lanza, por segundo año consecutivo, una campaña de bonos de comercio con descuentos del 20 % para compras de hasta 100 euros en la campaña de Navidad en los establecimientos de la ciudad y la provincia adheridos a la iniciativa.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado la propuesta junto al vicepresidente de la Diputación Provincial, Joaquín Romera, el presidente de la asociación, Juan Manuel Albelda, y el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga.

Los bonos se pueden adquirir a partir del 1 de diciembre, a las 12:00 horas, en la web https://bonocomerciotoledo.es/ con la posibilidad de usarlos hasta el próximo 6 de enero de 2026.

El alcalde ha destacado la importancia de la colaboración institucional y de empresas privadas para poner en marcha iniciativas como ésta, que contribuyan a fomentar el comercio de proximidad, y confía en que el incremento presupuestario de esta segunda edición suponga “el despegue definitivo”, ya que además, se amplía a otros municipios de la provincia.

La campaña cuenta con un presupuesto total de 50.000 euros, de los que 15.000 son aportados por el Ayuntamiento y otros 15.000 euros por la Diputación Provincial.

El año pasado fueron 70 los comercios adheridos, aunque en esta edición confían en llegar hasta los 200 establecimientos.

Velázquez ha manifestado la importancia de enseñar “especialmente a los jóvenes” el valor de comprar en las tiendas de barrio por el trato, la cercanía y el conocimiento del producto que ofrece el comercio local, que no lo da ningún portal online”, ha asegurado el alcalde.

Juan Manuel Albelda ha subrayado la importancia de esta herramienta para dinamizar el comercio local, un sector que afronta los retos derivados de los cambios en los hábitos de consumo. "El lema de este año es 'Esta Navidad compra cerca, regala vida donde vives' porque este bono sirve para apoyar el comercio de proximidad, que vertebra los barrios de nuestra ciudad y los pueblos de nuestra provincia", ha enfatizado.