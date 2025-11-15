La STEHG se une al Consejo Social de la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura en 2031

La Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos (STEHG) formalizó este jueves su adhesión a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031 y su integración en el Consejo Social de la misma, reforzando el compromiso con "un proyecto que es estratégico para el futuro cultural de la ciudad".

La firma tuvo lugar en el Ayuntamiento, con la participación del presidente de la STEHG, José María San Román, y el alcalde de Toledo y presidente de la candidatura, Carlos Velázquez. También estuvieron presentes el secretario y el tesorero de la Sociedad, Eugenio Serrano Rodríguez y José Luis Sánchez-Redondo Morcillo, respectivamente, así como la concejala de Cultura, Ana Pérez Álvarez, y el director de la candidatura, Emilio Santiago Martínez Morales.

El documento recoge el compromiso de la institución de colaborar activamente en las líneas estratégicas y culturales de la candidatura, aportando su experiencia en el ámbito identitario, patrimonial y de investigación histórica.

San Román afirmó que "la STEHG se reconoce plenamente en los valores culturales, identitarios y europeos que inspiran esta candidatura".

"La Capitalidad Europea de la Cultura no es solo un hito, sino una oportunidad para fortalecer nuestra autoestima como ciudad y para generar nuevos modelos de pensamiento cultural en los que la STEHG no puede estar al margen. La búsqueda no es solo la Capitalidad, sino también el planteamiento de un proyecto de futuro que debe ser compartido por toda la sociedad civil toledana y en el que la STEHG desempeñará un papel fundamental", expresó.

"Respuesta social"

Por su parte, Velázquez mostró satisfacción por la adhesión y puso en valor la "magnífica respuesta de la sociedad civil toledana ante la candidatura".

"La incorporación de entidades y colectivos de los distintos sectores de la ciudad no es sino una forma de aportar valor, solidez y representatividad real a Toledo 2031", aseguró.