PP y PSOE se ponen de acuerdo en un pueblo de Toledo para exigir a la Junta construir la segunda fase de su colegio

El Ayuntamiento de Villatobas ha aprobado por unanimidad, con los votos a favor de todos los concejales de PP y PSOE, una moción para reclamar a la Junta la construcción inmediata de la segunda fase del CEIP Sagrado Corazón de Jesús.

Según ha indicado el Consistorio, se denuncia la situación de "abandono que sufren los escolares villatobanos y el incumplimiento del compromiso adquirido personalmente por el presidente regional, Emiliano García-Page, hace siete años, anunciando la ejecución completa del nuevo centro educativo".

"Sin embargo, desde hace años continúa pendiente la segunda fase del proyecto, que debía incluir las aulas de Educación Primaria, comedor escolar, instalaciones deportivas y espacios de uso múltiple", ha expresado.

Durante el pleno, PP y PSOE han coincidido en señalar la situación de los alumnos de Primaria, que "imparten clase en dependencias antiguas y deterioradas, en espacios improvisados, sin comedor escolar y con graves deficiencias de accesibilidad y seguridad".

Asimismo, el Ayuntamiento ha destacado el "rápido crecimiento demográfico que atraviesa el municipio".

Incluir en los presupuestos

El acuerdo del pleno insta a la Junta y a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a incluir en los Presupuestos para 2026 la financiación necesaria para ejecutar de forma completa esta segunda fase.

Además, se faculta a la alcaldesa a promover "cuantas iniciativas sean necesarias para reivindicar la culminación de este proyecto esencial para las familias villatobanas".