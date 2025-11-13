Las guarderías de Toledo abonan la mitad de la nómina pendiente a sus trabajadoras tras recibir el pago municipal

La empresa Servicios Infantiles La Casita de Chocolate SL, que gestiona desde 2011 las tres escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Toledo, ha abonado el 50 % restante de las nóminas del mes de octubre que tenían pendiente con sus trabajadoras, quienes advirtieron este miércoles que irían a la huelga si no cobraban el salario que les adeudan.

La empresa ha recibido en la tarde de este miércoles el pago de las facturas correspondientes al mes de agosto de 2025, aliviando parcialmente "la difícil situación generada por los retrasos" del Consistorio en el pago de las mensualidades y en la tramitación de los expedientes administrativos que afectan a la concesión, ha informado en un comunicado dicha empresa.

La concesionaria sigue a la espera de que les notifiquen las tarifas del curso 2025/2026, que lleva "ya más de dos meses y medio prestando, sin tarifas aprobadas ni presupuesto asignado".

Desde el Ayuntamiento les trasladan su compromiso de abonar en los próximos días -2 o 3 como máximo- las facturas correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2025. "Si este compromiso se cumple, podremos mantener el servicio con total normalidad", ha indicado.

Pese a estos avances, la empresa menciona que "continúa pendiente el equilibrio económico de los tres cursos anteriores, principalmente por la no ocupación de la Escuela Infantil del Casco Histórico".

Dicho equilibrio se ha venido realizando sin incidencias durante los últimos doce años, pero en esta ocasión, aseguran desde la empresa, "los retrasos en la tramitación de expedientes (hay dos cursos sin tramitar) y los errores detectados en el informe del Gabinete Técnico de Estudios Económicos-Financieros (en el único curso tramitado) han provocado una demora de tres ejercicios".

"Confiamos en que estos asuntos puedan resolverse pronto para recuperar la estabilidad que este servicio merece", ha comentado.

Agradecen "la profesionalidad, la paciencia y el compromiso de todas las trabajadoras y trabajadores, que, a pesar de las dificultades y de no haber cobrado sus nóminas en tiempo y forma, han garantizado en todo momento la atención y el bienestar de los niños y niñas".

"Ellas y ellos han sido, sin duda, quienes han sostenido el servicio en estos días tan complicados", indican. También se lo agradecen a las familias, su "comprensión, apoyo y cercanía". "Sabemos que la incertidumbre de estos días no ha sido fácil, y valoramos profundamente la confianza que siguen depositando en nosotros", apuntan.

Desean "sinceramente que no vuelva a repetirse una situación tan injusta y violenta como la que hemos tenido que vivir y que pronto podamos retomar la normalidad absoluta que todos merecen", ha concluido la empresa.