El alcalde de Toledo destaca la obra de canalización del arroyo de Azucaica para evitar "riadas y daños a personas y bienes"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha dado la bienvenida a los asistentes al foro 'El impacto del cambio climático en los recursos hídricos', organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y FACSA con la colaboración del Consorcio de la Ciudad de Toledo, donde ha destacado el compromiso del Ayuntamiento para mitigar los efectos de futuras danas gracias al proyecto de canalización del arroyo del barrio de Azucaica, destinado a evitar las inundaciones reiteradas en esta zona de la ciudad.

Unas obras, cuya inversión supera los 2,6 millones de euros, para desviar las aguas del centro del barrio para verter al río y evitar riadas. Se trata de la segunda fase de un proyecto que da continuidad a la construcción del arenero de retención de sólidos, ejecutando FACSA a través de Tagus."Cada vez que había nubes en el cielo, los vecinos estaban con temor porque las lluvias podían causar daños a las personas y causaban daños a los bienes", ha lamentado, tras recordar que en la provincia de Toledo murieron cinco personas hace dos años tras las lluvias torrenciales en 2023.

El regidor ha garantizado que "el arenero ya ha evitado al menos dos episodios de inundaciones que podían dañar los bienes materiales", añadiendo que se trata de "la obra más importante de la historia" ejecutada por el Consistorio en Azucaica.

Velázquez ha destacado el compromiso con el medio ambiente demostrado con el cierre de "14 puntos de vertidos al río Tajo", a su paso por la ciudad, de los 26 detectados por el informe elaborado por la Cátedra del Tajo. "Algunos focos ponían en riesgo la viabilidad económica del Ayuntamiento por las sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

El alcalde ha subrayado la importancia de la actuación en la potabilizadora del Cerro de los Palos que ha permitido, además, "ahorrar 500.000 litros de agua al año" en la capital regional.

"Despilfarro" y servicio "esencial"

El regidor también se ha referido a la intervención para solucionar la fuga de agua en la piscina del Polígono para evitar "el despilfarro" de "millones de litros de agua cada año". Una reparación que "ha propiciado la eficiencia y nuestra responsabilidad para evitar males mayores".

El edil también se ha referido a la recuperación y reducción del riesgo de inundaciones con el proyecto 'Renace Tajo'. Un plan que contempla la creación de un embarcadero diseñado para piraguas y otras actividades deportivas para devolver la vida al río y convertirlo en "un espacio de ocio y encuentro" y que contempla la renaturalización del parque de Safont y toda la zona este de las riberas con la plantación de más de 1.350 árboles.

El alcalde ha destacado que "el agua es esencial para la ciudadanía" y ha enfatizado en el buen trabajo desarrollado por FACSA en la gestión del servicio de abastecimiento, distribución y alcantarillado. "Este sábado por la noche tuvimos una avería que dejó sin agua a casi todo el Polígono residencial, y antes de que amaneciera se había recuperado el servicio", ha señalado, destacando la celeridad en la intervención.