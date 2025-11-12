Velázquez, del lado de la Cátedra del Tajo sobre el caudal ecológico en Toledo: "Es complicado creerse a la CHT"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se posiciona con contundencia junto a la Cátedra del Tajo respecto a la situación del río a su paso por Toledo y las caídas súbitas de caudal durante el verano, en concreto la del pasado 16 de agosto que rebajó el caudal mínimo de 13 metros cúbicos por segundo, al situarse en 10,23, un 78 % del mínimo exigido.

La Cátedra contradecía así a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que tomaba como referencia, hace unos días en otro informe, el dato de caudal medio del día, que fue de 29,3 metros cúbicos por segundo, por lo que afirmaba que "no se incumplieron los caudales mínimos ya que el dato es muy superior al valor fijado".

"La situación del río es la que es; resulta complicado creerse las afirmaciones de la CHT", ha afirmado el regidor, quien apela a la 'fotografía' que vimos todo este verano" para desmontar la teoría de que no se rebajaron los caudales mínimos.

"Este verano en Toledo hemos visto algo que nos llamaba poderosamente la atención", ha reflexionado, añadiendo que "la realidad es que no queremos que vuelva a pasar lo mismo el próximo verano".

El 'popular' ha indicado que estas caídas súbitas de caudal "afectan a la fauna" y ha insistido en su teoría: "Llama la atención que la CHT responda con esa contundencia cuando vimos lo que vimos este verano", insiste.

El alcalde ha recordado que en su momento pudieron llegar a pensar que la situación podía ser derivada de "regulaciones de las zonas de regadío de la comarca de la Sagra" pero en la CHT "dicen que es relativo a la turbina de Safont", aunque considera que este asunto "no está cerrado".

